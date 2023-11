Piłkarz wyklęty przypomniał o sobie. Kapitalny gol w Hiszpanii [WIDEO]

Letnie wypożyczenie Masona Greenwooda z Manchesteru United do Getafe to był najbardziej kontrowersyjny transfer ostatniego okienka transferowego. Anglik na razie wyróżnia się w barwach hiszpańskiego zespołu. W sobotnim meczu La Ligi popisał się efektownym trafieniem, przypominając, że potrafi grać w piłkę i wciąż ma niemałe umiejętności. To on dał sygnał Getafe do pogoni za dobrym wynikiem w meczu z Almerią (2:1).

Fot. Jose Breton / AP Photo