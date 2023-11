Moder zabrał głos po wielkim powrocie. Pojawił się też wątek reprezentacji

Jakub Moder miał być gotowy do gry latem, ale jest powrót tylko się opóźniał. Wszystko przez komplikacje z kontuzjowanym kolanem, które udało się zwalczyć w sierpniu. Jesienią wrócił do treningów z zespołem, na których pokazywał się z naprawdę dobrej strony. Złapał rytm meczowy w rezerwach. Po dwóch meczach wrócił do pierwszej drużyny "Mew" i zaliczył swój wielki powrót do Premier League.

REKLAMA

Moder wrócił i zabrał głos

Długo czekaliśmy na powrót Modera. Wszedł w trudnym momencie meczu z Nottingham Forest. Pojawił się w 77. minucie, a chwilę wcześniej Lewis Dunk opuścił boisko z czerwoną kartką, do tego rywale dostali rzut karny, który zamienili na kontaktowego gola. Ostatnie kilkanaście minut spotkania było dość ostre, wręcz brutalne. Moder jednak potrafił się odnaleźć w takich trudnych, wymagających warunkach, był zaangażowany w grę, nie odpuszczał starć fizycznych.

- Za mną dużo pracy i ciężkich momentów. W końcu jestem. Cieszę się bardzo. Myślę, że drużyna w szatni, wszyscy gratulowali mi tego powrotu. Na pewno fajnie jest wrócić. Można było sobie wymarzyć lepszy mecz do powrotu, ale trzeba było wejść i pomóc drużynie w ciężkim momencie. Przez ostatnie 20-25 minut nasza gra polegała na bronieniu się na 30. metrze, wybijaniu piłek, żeby urwać metry z przodu. Ale fajnie jest wrócić, nawet w takim meczu trzeba było pomóc - powiedział Moder w pomeczowej rozmowie z Viaplay.

Polski pomocnik rozmawiał z trenerem nt. swojego powrotu i roli w zespole. Gdy Moder nabawił się kontuzji, w Brighton pracował jeszcze Graham Potter. Na treningach klaruje się wizja Włocha odnośnie Polaka.

- Podczas treningów widzi mnie bardziej jako defensywnego pomocnika niż ofensywnego. Gramy 4-4-2 z dwoma "szóstkami", więc zazwyczaj jestem ustawiony trochę niżej. Na pewno jestem gotowy na każdą pozycję - przyznał.

Brak Jakuba Modera był szczególnie widoczny w reprezentacji Polski, środek pola bez niego funkcjonował zupełnie inaczej i stał się jednym z najsłabszych punktów naszej kadry. W marcu Polacy zagrają w barażach o mistrzostwa Europy. Jest szansa, by zobaczyć Modera w koszulce z orłem na piersi już wczesną wiosną, a powinien być wartością dodaną dla zespołu.

- To jest mój cel indywidualny, żeby wrócić do reprezentacji. Ale krok po kroku, do marca jest dużo czasu. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby wrócić do indywidualnego grania - stwierdził.

Jakub Moder ma ważny kontrakt z Brighton & Hove Albion do końca czerwca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na 10 mln euro.