Sensacja. Barcelona traci grunt pod nogami. Co za wpadka

Rayo Vallecano nie raz już pokazywało za kadencji Andoniego Iraoli, że potrafi zagrać mądrze z największymi zespołami La Ligi. Tak samo jest pod wodzą Francisco Rodrigueza, co widzieliśmy chociażby kilka tygodni temu w meczu z Realem Madryt (0:0 na Estadio Santiago Bernabeu). Barcelona nie wygrała z Rayo od czterech spotkań i męczyła się, by teraz wyszarpać choćby remis. "Blaugrana" od dłuższego czasu nie potrafi znaleźć sposobu na ekipę z Madrytu.

Zasłużenie prowadzenie Rayo

Barcelona od początku miała problemy z płynnym rozegraniem i to pomimo powrotu do gry Pedriego i Frenkiego de Jonga. Rayo potrafiło wysoko pracować w pressingu, odpowiednio przeszkadzać. Stosowało krótkie, agresywne krycie, co miało wpływ na dynamikę akcji "Dumy Katalonii". Wszelkie strzały gości nie stanowiły problemu dla Stole Dimitrievskeigo

Gospodarze sami też potrafili zagrać szybko w ataku. Motorem napędowym był Unai Lopez. Po jego badaniach Barcelona reagowała nerwowo i często w ostatniej chwili powstrzymywała akcje Rayo.

Zespół z Madrytu wyszedł na prowadzenie po genialnym uderzeniu Lopeza. Dopadł do piłki wybitej z pola karnego po rzucie wolnym i uderzył z woleja bez większego namysłu. Piłka nabrała nieprzyjemnej rotacji dla bramkarza, który nie miał prawa do nie zdążyć. Kibice na Campo de Fútbol de Vallecas - Wikipedia oszaleli ze szczęścia w 39. minucie.

Rayo prowadziło do przerwy 1:0 i patrząc na plan zespołu oraz jego nastawienie, trzeba powiedzieć, że to zasłużone prowadzenie. Barcelona nie miała lepszego pomysłu, grała niepewnie, momentami chaotycznie. Rzucał się w oczy brak kontuzjowanego Gaviego, najlepiej pressującego zawodnika w drużynie mistrza Hiszpanii.

Szczęśliwie wyrwany remis

W drugiej połowie Barcelona musiała wrzucić wyższy bieg. Po wejściu Ilkaya Gundogana za Oriola Romeu grała dużo spokojniej w środku pola. To odblokowało nowe możliwości w ataku, a także samego Lewandowskiego. Częściej dochodził do piłki, nawet wspomagał rozegranie. Po jego dośrodkowaniu Pedri mógł zdobyć bramkę, ale nieznacznie przestrzelił głową.

"Blaugrana" dominowała, ale to nie była całkowita dominacja. Rayo było nieustępliwe, maksymalnie przeszkadzało w obronie, gęsto stało we własnym polu karnym. Jednak defensywa raz zgubiła Lewandowskiego pod bramką i to był kluczowy moment dla przebiegu końcówki spotkania.

To była 82. minuta. Inigo Martinez wypuścił długim podaniem Alejandro Balde. Ten dośrodkował w kierunku Lewandowskiego, który zdołał urwać się dwóm obrońcom. Kiedy piłka wpadła do siatki, wydawało się, że stało się to po strzale Polaka głową. Ale ostatecznie padł gol samobójczy. Piłkę do własnej bramki skierował wracający Florian Lejeune.

Końcówka była dość nerwowa, oba zespoły dążyły do zwycięstwa, ale nikt nie stworzył sobie klarownej sytuacji. Do tego Barcelona może mieć sporo pretensji do sędziego o niepodyktowaniu faulu na Raphinhii. Wyprzedził rywala w pogoni za górną piłką, ale został przez niego kopnięty. Sędziowie, w tym VAR, uznali, że to nie kwalifikowało się na faul.

Barcelona wywiozła jeden punkt ze stadionu Rayo i może mówić o wpadce, ale też koszmarze, bo piąty raz z rzędu nie wygrała z tym zespołem. W tej chwili jest na trzecim miejscu w La Lidze z dorobkiem 31 punktów, ze stratą jednego punktu do Realu Madryt i trzech do Girony, sensacyjnego lidera.