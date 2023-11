Peszko stworzył potwora. Armagedon w meczu Wieczystej!

Wieczysta Kraków - żelazny kandydat do awansu do II ligi - fatalnie rozpoczęła ten sezon. Liczne wpadki skutkowały tym, że klub, który miał zdominować III ligę, musiał oglądać się na rywali. Pod koniec września tymczasowym trenerem został jej piłkarz Sławomir Peszko. Taki ruch przyniósł skutki, bo klub gra dobrze, a co ważniejsze fenomenalnie punktuje.

Wieczysta Kraków demoluje Karpaty Krosno. Pazdan z golem

W sobotę w południe rozpoczął się mecz Wieczysta Kraków - Karpaty Krosno (18. miejsce w tabeli). I właściwie już po 45 minutach jasne było, kto wygra to spotkanie. Wieczysta prowadziła już 4:0, a kibice mogli się poczuć jakby przenieśli się na poziom ekstraklasy, ale 10 lat temu. Dwie bramki zdobył Maciej Jankowski (znany z Ruchu Chorzów czy Wisły Kraków), jedno trafienie dołożył z kolei Michał Pazdan. Gola dołożył także 32-letni Hiszpan Manuel Torres.

Spotkanie rozgrywane było podczas szalejącej śnieżycy. Warunki atmosferyczne utrudniły grę i w drugiej połowie Wieczysta Kraków trafiła do siatki tylko raz. Było to samobój zawodnika drużyny Karpat Krosno.

Sławomir Peszko odmienił Wieczystą. Bilans marzeń

Dzięki temu zwycięstwu Wieczysta utrzymała pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów po 18 punktów. Druga w tabeli jest Avia Świdnik, która ma 38 punktów. Dalej są KSZO Ostrowiec Świętokrzyski oraz Chełmianka Chełm, ale one mają 32 punkty i mają coraz mniejsze szanse, aby włączyć się do walki o awans. Takowy daje jedynie pierwsze miejsce w tabeli.

Wieczysta punktuje jak odmieniona po przejęciu jej przez Sławomira Peszki. Jego bilans w lidze to osiem zwycięstw i dwa remisy. Aktualna passa to pięć zwycięstw z rzędu. Wieczysta ma pewne problemy na wyjazdach, nie zawsze demolowała rywali, ale ostatnio zespół jest także w znakomitej dyspozycji ofensywnej.

Bilans ostatnich dwóch spotkań to aż 10:1. Spotkanie z Karpatami Krosno był ostatnim w tym roku kalendarzowym. Wieczysta wróci do gry dopiero na początku marca.