Radykalny krok Kucharczyka. To już pewne

Raptem cztery miesiące potrwała przygoda Michała Kucharczyka w Paxtakorze Taszkent. Zawodnik, który związał się z klubem z Uzbekistanu w lipcu tego roku, już rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Taką informację podał portal meczyki.pl.

Kucharczyk pod względem sportowym nie będzie dobrze wspominał tego wyjazdu. W Paxtakorze zabrał bowiem raptem cztery razy, spędzając na boisku tylko 173 minuty. 32-latek nie strzelił gola, nie miał też asysty.

Kucharczyk przebywa obecnie w Warszawie, gdzie w sobotę z trybun obejrzy mecz Legii z Wartą Poznań w ekstraklasie. 32-latek będzie gościem stołecznego klubu. O 19:35 udzieli wywiadu w cyklu "The Legends".

Kucharczyk rozwiązał umowę z Uzbekistanie

Kucharczyk trafił do Legii w 2009 r. ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i przy Łazienkowskiej spędził kolejne 10 lat. W stolicy 32-latek zagrał w 349 meczach, strzelił 71 goli, miał 58 asyst. Z Legią zdobył pięć mistrzostw Polski i sześć krajowych pucharów, co jest rekordem nie tylko klubu, ale też w skali kraju. Kucharczyk to również rekordzista pod względem liczby meczów w europejskich pucharach w barwach Legii. Rozegrał ich aż 67.

Po odejściu z Legii, a przed transferem do Paxtakora, Kucharczyk grał jeszcze w Urale Jekaterynburg oraz Pogoni Szczecin. W sezonach 2020/21 i 2021/22 z klubem ze Szczecina zdobywał brązowe medale ekstraklasy.

Dziewięciokrotny reprezentant Polski, w której strzelił jednego gola, będzie mógł teraz związać się z nowym klubem na zasadzie wolnego transferu.