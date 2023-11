Kabaret w polskim klubie. Wybudowali stadion bez trybun

Skra Częstochowa na półmetku rozgrywek II ligi ma duże szanse na walkę do końca o awans do I ligi, w której występowała w poprzednich rozgrywkach. Tylko czy kibice tego zespołu będą mogli wspierać go w tej walce? Okazuje się, że w Częstochowie doszło do kuriozalnej sytuacji. Odnowiono stadion, ale nie wybudowano trybun, na których mogliby usiąść kibice. Powód? Teren, na którym znajduje się obiekt, nie należy do klubu i miasta.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl