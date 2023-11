Brutalna ocena kadry Niemiec. "Droga donikąd"

Reprezentacja Niemiec jest w fatalnej formie na kilka miesięcy przed mistrzostwami Europy, którymi będą gospodarzem. We wrześniu doszło do zmiany selekcjonera - Hansiego Flicka zastąpił Julian Nagelsmann, lecz nie odmieniło to ekipy "Die Mannschaft", która pod wodzą nowego szkoleniowca wygrała raptem jeden z czterech meczów. Miało to miejsce w debiucie Nagelsmanna w starciu z USA (3:1).

Ekspert przejechał się po niemieckiej kadrze. "Droga donikąd"

Listopadowa przerwa na kadrę była fatalna dla niemieckiej kadry. Najpierw na stadionie olimpijskim w Berlinie przegrali 2:3 z Turcją. Trzy dni później ulegli 0:2 Austriakom w Wiedniu, prezentując się fatalnie. Pozwolili rywalom na oddanie aż 16 strzałów, przy raptem 8 ze swojej strony. W 49. minucie czerwoną kartkę obejrzał Leroy Sane za niesportowe zachowanie.

Coraz więcej krytyki spada także na Juliana Nagelsmanna, który podejmuje dziwne decyzje personalne. W starciu z Austrią na wahadłach zagrali Kai Havertz oraz Julian Brandt, czyli nominalni ofensywni gracze środka pola. Krytycznie o pomyśle byłego szkoleniowca Bayernu Monachium na reprezentację Niemiec wypowiedział się także Tomasz Urban, ceniony ekspert od niemieckiej piłki.

- Kai Havertz na lewym wahadle. Julian Brandt na prawym wahadle. Jonathan Tah, który gra bardzo dobrze jako środkowy obrońca, przyklejony jest bliżej prawej strony. Cały czas Nagelsmann szuka takiego hybrydowego piłkarza, który pozwoliłby łączyć mu systemy na pozycji prawego obrońcy, ewentualnie prawego środkowego. Próbował tam już Taha, próbował Sule, Henrichsa. Każdy z nich ma na sumieniu w meczach, w których był testowany zawalonego gola albo nawet dwa - analizuje Tomasz Urban w programie stacji Viaplay.

- Tych eksperymentów Nagelsmanna jest co niemiara. Chyba za dużo. Dochodzą takie głosy, że ten system to jest jedna wielka zagadka również dla piłkarzy. Założenia taktyczne, którymi Nagelsmann obarcza zawodników, są zbyt skomplikowane, a czasu na zgrupowaniach kadry jest niewiele, aby to wszystko wdrożyć. Nagelsmann musi się mocno zastanowić, co z tym zrobić. Czy brnąć w swoje idee, czy jednak ustąpić i schować swoje ego do kieszeni, grając prościej. Mam wrażenie, że droga, którą sobie wyznaczył wydaję się drogą donikąd - podsumował dziennikarz Viaplay.

Przed niemiecką kadrą jeszcze tylko cztery mecze przed finałami mistrzostw Europy, którymi latem przyszłego roku będą gospodarzami. Rok 2023 "Die Mannschaft" zakończyli haniebnym bilansem raptem trzech zwycięstw w jedenastu spotkaniach. Dwa zremisowali i aż sześć zakończyło się ich porażką. Przypomnijmy, że niepowodzeniem zakończyły się również grudniowe mistrzostwa świata w Katarze. Niemcy pod wodzą Hansiego Flicka nie wyszli z grupy z Hiszpanią, Japonią oraz Kostaryką.