Ojciec piłkarza Realu nie wytrzymał. "Święty" Messi go wkurzył

Mecz Brazylii z Argentyną w eliminacjach mistrzostw świata został rozegrany w cieniu skandalu na trybunach. Tam doszło do starć brazylijskich policjantów z argentyńskimi kibicami. W pewnym momencie drużyna gości opuściła murawę, gdyż w ten sposób chciała zapobiec eskalacji sytuacji. To nie spodobało się jednemu z Brazylijczyków.

Ojciec Rodrygo skomentował zamieszanie wokół swojego syna. Prztyczek w nos Leo Messiego

Rodrygo, zawodnik Realu Madryt, zaczepił schodzącego do szatni Rodrigo De Paula i miał nazwać jego oraz jego kolegów "g***em". Obaj przez chwilę dyskutowali, aż w końcu do rozmowy przyłączył się Leo Messi. - Dlaczego jesteśmy g***em? Jesteśmy mistrzami świata. Lepiej uważaj, co mówisz - odpowiedział brazylijskiemu piłkarzowi. Ten później padł ofiarą rasistowskich ataków w sieci.

Do obu kwestii odniósł się Eric Goes, ojciec Rodrygo, który zamieścił trzy relacje na Instagramie. "Czy naprawdę kogoś to dziwi?" - napisał w odpowiedzi na doniesienia o rasistowskich atakach na swojego syna. Poza tym przywołał tekst brazylijskiej grupy hip-hopowej. Racionais MC’s: "Bycie czarnym facetem w typie A jest kosztowne".

W innym wpisie w dosadny sposób skomentował sytuację z Messim. Wstawił dwa połączone zdjęcia - na górnym widać Rodrygo dyskutującego z zawodnikiem Interu Miami oraz De Paulem, na dolnym jest kadr z meczu Argentyny z Urugwajem, w którym Messi złapał za szyję Mathiasa Oliverę. "Święty, który z nikim nie ma problemu" - ironicznie napisał.

Rodrygo mógł wypaść z gry. Skończyło się na strachu

Po zgrupowaniu reprezentacji Brazylii Rodrygo mógł mieć jeszcze jeden powód do niepokoju. Po powrocie do klubu narzekał na problem z kolanem. W związku z tym przeszedł badania, ale te nie wykazały nic niepokojącego. Carlo Ancelotti mógł odetchnąć, gdyż z powodu kontuzji pauzują już Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Kepa Arrizabalaga, Arda Gueler, Eduardo Camavinga oraz Vinicius Junior.

Rodrygo po raz kolejny będzie mógł pojawić się na boisku w niedzielę 26 listopada. Tego dnia Real Madryt zagra na wyjeździe z Cadizem.