"Najpiękniejsza piłkarka" musiała mierzyć się z hejtem. Dosadna odpowiedź

Alisha Lehmann zdobyła popularność dzięki transferowi na Wyspy Brytyjskie. W 2018 roku Szwajcarka, która gra w ataku, przeniosła się z BSC Young Boys do West Hamu United. Dziś reprezentuje barwy Aston Villi. Poza dobrymi występami na boisku zawodniczka zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie współpracuje z różnymi markami. Aktualnie śledzi ją ponad 16,1 milionów użytkowników, a liczba stale rośnie. Jakiś czas temu firma Gracenote Nielsen ujawniła, że Szwajcarka inkasuje co najmniej 245 tysięcy funtów (ok. 1,3 mln zł) za jeden post.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, co działo się po meczu Polska - Czechy. "Ja zacząłem..."

Popularność ma też złe strony. Przekonała się o tym Lehmann, której m.in. w marcu tego roku zaproponowano dołączenie do jednej ze stron dla dorosłych w zamian za wysokie wynagrodzenie. Jak można było się spodziewać, piłkarka nie przyjęła tej oferty. Ostatnio znów zrobiło się o niej głośno przez ogromny hejt, który spadł na nią po przegranym meczu jej drużyny z Hiszpanią 1:7 w ramach Ligi Narodów.

Hejterzy wzięli na celownik "najpiękniejszą piłkarkę świata". Błyskawiczna riposta

Przyczyną tego było to, że szwajcarska napastniczka wystąpiła na boisku w mocnym makijażu. Fani zarzucili jej koncentrowanie się na wyglądzie zewnętrznym zamiast na piłce nożnej. "Czy Ty przed chwilą przegrałaś 1:2?", "Cały ten makijaż tylko po to, by przegrać 1-7 na własnym boisku" - to tylko kilka komentarzy, które można przeczytać pod postem zamieszczonym przez Lehmann na Instagramie.

Wydaje się, że krytyka, z którą musiała zmierzyć się Lehmann, jest bardzo przesadzona. Od dawna jej znakiem rozpoznawczym jest intensywny makijaż. Szwajcarską zawodniczkę wzięła w obronę była piłkarka, a obecnie prezenterka szwedzkiej telewizji TV4 - Vicki Blomme - w rozmowie z "Soccer Sisters".

- Ona bawi się swoją seksualnością, ale zawodnicy płci męskiej robili to wiele razy. Spójrzcie na Davida Beckhama i Cristiano Ronaldo. Myślę, że makijaż i higiena osobista są postrzegane inaczej niż wtedy, niż wtedy, gdy facet poprawia sobie fryzurę - powiedziała i dodała: - Wiele osób uważa, że ??to próżność, ale to także uczucie. Poczucie pewności i siły - coś w tym jest. Myślę, że to dobrze, że jesteśmy inni i że wyglądamy tak, jak chcemy - zakończyła Bloome.

Od początku tego sezonu Lehmann wystąpiła łącznie w siedmiu meczach w barwach Aston Villi, strzelając dwa gole. Po siedmiu kolejkach WSL klub z Birmingham plasuje się na dziewiątym miejscu z dorobkiem sześciu punktów. Liderem jest Chelsea i ma na koncie 19 "oczek".