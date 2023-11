Kibole ukradli i sprofanowali krzyż w Dęblinie. Sąd wydał wyrok

Do zdarzenia doszło 2 stycznia tego roku w Dęblinie w województwie lubelskim. "Gazeta Wyborcza" informowała, że dwóch kiboli jednego z warszawskich klubów piłkarskich po godzinie 22 podeszło do kościoła Świętego Piusa V Papieża i ukradło drewniany krzyż, który wisiał na ścianie budynku. Następnie ze skradzionym przedmiotem paradowali ulicami miasta, a później uszkodzili go i wyrzucili. Finalnie zostali złapani przez policję.

Kibole usłyszeli wyrok w sprawie krzyża. Sąd uznał to za profanację

Tuż po zatrzymaniu 23-letni Krzysztof K. oraz 24-letni Sebastian D. mieli tłumaczyć, że nie wiedzą, dlaczego dopuścili się takiego czynu. Z krzyżem paradowali ulicami Dęblina, wykrzykując kibicowskie przyśpiewki, a później cisnęli przedmiotem o ziemię i złamali go.

Ostatecznie wyrzucili krzyż obok jednego z metalowych kontenerów na odzież używaną przy ulicy Grunwaldzkiej w Dęblinie. Po rzucie Sebastiana D. złamać się miała metalowa figurka Jezusa, która przytwierdzona była do krzyża.

Kibice usłyszeli zarzuty o obrazę uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Rykach, a sprawcom groziło nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Po 11 miesiącach wreszcie zapadł pierwszy wyrok w ich sprawie.

Sąd zdecydował jednak, że nie zastosuje wobec mężczyzn kary więzienia. Krzysztof K. i Sebastian D. zostali skazani na ograniczenie wolności w postaci prac społecznych - informuje "Fakt". Sprawcy przez sześć miesięcy będą musieli wykonywać po 30 godzin prac miesięcznie. Wyrok jest nieprawomocny.