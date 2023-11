Panika w rodzinie Pique. Shakira planuje zemstę. Uderzy ze zdwojoną siłą

W czerwcu 2022 roku związek Gerarda Pique i Shakiry dobiegł końca. - Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. W trosce o dobro naszych dzieci, które są dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie ich prywatności. Dziękujemy za zrozumienie - napisała wokalistka w stosownym komunikacie. Powodem takiego stanu rzeczy była zdrada piłkarza z młodszą kobietą. Na domiar złego Kolumbijka dowiedziała się o zdradzie, gdy jej ojciec przebywał na oddziale intensywnej terapii.

Po rozstaniu z byłym zawodnikiem FC Barcelony piosenkarka postanowiła zacząć nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadziła się tam wraz z dziećmi. Z kolei Katalończyk wraz z Clarą Chią Marti pozostał w Hiszpanii. Według medialnych doniesień Pique ma prawo do dziesięciu dni w miesiącu z dziećmi. Nie jest tajemnicą, że była para nie dogaduje się najlepiej po rozstaniu. Zagraniczne portale informują, że większość ich rozmów kończy się awanturami.

W styczniu tego roku kolumbijska piosenkarka nagrała diss na byłego męża, który błyskawicznie zdobył w sieci ogromną popularność, za którego niedawno odebrała statuetkę z rąk Serio Ramosa. - Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Zamieniłeś Rolexa na Casio - śpiewa wokalistka w utworze utworu BZRP Music Sessions #53. Pique nie pozostał jej dłużny. 36-latek zdecydował się niejako wykorzystać słowa wypowiedziane przez Kolumbijkę i przyjechał na rozgrywki Kings League samochodem Renault Twingo.

Shakira wciąż myśli o Pique. O rozstaniu chce opowiedzieć wszystkim

Kilka miesięcy później Shakira zrewanżowała się i ponownie uderzyła w Katalończyka kolejnym utworem, którego nagrała we współpracy z Fuerzą Regidą. Okazuje się, że to nie był ostatni akt zemsty Shakiry. Jak podaje "The Sun", powołując się na hiszpańskie media, Shakira jest w trakcie kręcenia filmu dokumentalnego, w którym opowie o swoich przeżyciach. Hiszpańska dziennikarka Laura Fa zdradziła, że film "będzie opowiadał o dramacie, przez który przeszła". Co ciekawe, film będzie nosić tytuł "Zdrada i ja", co sugeruje, że Shakira skupi się na przeszłości związanej z Pique.

Według doniesień, w zeszłym tygodniu Kolumbijka była widziana w towarzystwie dwóch kamerzystów ubranych w specjalny strój "Film Crew", w czasie, gdy szła do sądu na rozprawę w sprawie oszustw podatkowych. Wokalistka przyznała się do oszustwa podatkowego przed sądem i uniknęła kary więzienia.