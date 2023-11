Miał być następcą Benzemy, a przepadł. "Niewiarygodne zniknięcie"

Sezon 2018/19 już na zawsze zapisze się w historii polskiego futbolu. Anonimowy napastnik podbił ligę włoską, zaciekle rywalizując z Cristiano Ronaldo. W pierwszej rundzie Krzysztof Piątek zdobył 13 bramek dla Genoi, a wiosną dorzucił dziewięć trafień dla Milanu, dzięki czemu na koniec sezonu zrównał się golami z Cristiano Ronaldo. Ale już nigdy później Polak nie był w stanie powtórzyć tamtych liczb i przepadł, bo tak z perspektywy czasu możemy ocenić jego niedawny transfer do Basaksehiru, gdzie w tym sezonie zdobył zaledwie dwie bramki. Niemal bliźniaczą drogę przeszedł Luka Jović.

Jović też dał się poznać szerszej publiczności w tamtym sezonie. Rozgrywki 2018/19 Serb zakończył z 27 bramkami, a jego Eintracht nieoczekiwanie dotarł aż do półfinału Ligi Europy. Tyle wystarczyło, by Real Madryt, poszukujący następcy dla Ronaldo, a raczej zmiennika dla Karima Benzemy, zapłacił za 21-latka aż 60 milionów euro. Ale w Madrycie kompletnie rozczarował.

- To było niebywałe zniknięcia piłkarza, o którego zabiegało tyle klubów. Latem 2019 roku Jović wraz Kane'em, Benzemą, Lewandowskim, Suarezem, Cristiano i Mbappe był jednym z czołowych napastników. Trafił do Realu, by być gwarantującym gole zmiennikiem Benzemy, ale nie sprostał zadaniu. Po pierwsze, trafił na Karima w zabójczej wersji, z którym nie dało się rywalizować. Po drugie, zmarnował szanse, które dostawał - pisze o nim "Marca".

Serb łącznie w Realu rozegrał 51 meczów, ale w tym czasie strzelił zaledwie trzy gole. W sezonie 2022/23 otrzymał szansę na wypożyczeniu we Fiorentinie, ale zakończył sezon z sześcioma golami. Tyle samo dla florenckiego klubu zdobył rok wcześniej... Piątek.

- Wydaje mi się jednak, że za wcześnie odszedłem z Realu Madryt. W momencie, w którym tam trafiłem Benzema eksplodował formą i w konsekwencji odebrał zasłużoną Złotą Piłkę - mówił niedawno Jović.

Milan na razie też żałuje transferu Jovicia

"Viola" po zaledwie jednym sezonie oddała go za darmo do Milanu, a ten wciąż się nie przebudził. Po siedmiu meczach w barwach Milanu nadal nie strzelił gola. Będzie miał świetną okazję w ten weekend, bo w najbliższym meczu z Fiorentiną trener Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać ani z zawieszonego za czerwoną kartkę Oliviera Giroud, ani z jego zmiennika Noaha Okafora, który leczy kontuzję. Mało tego. Urazu nabawił się też Rafael Leao.

Teoretycznie Pioli może postawić na Lukę Jovicia, ale być może Serb przegra rywalizację z... 15-latkiem. Szansę debiutu w Milanie ma dostać Francesco Camarda.

- Camarda jest lepszy od Jovicia. Zdecydowanie postawiłbym na niego. Byłem pod wrażeniem jego umiejętności uwolnienia się od obrońców. Ma coś, co widziałem tylko u Pippo Inzaghiego. Kiedy dołączał do Primavery, wydawało się, że jest to posunięcie ryzykowne. Teraz wydaje się, że jego debiut w Serie A jest ryzykowny. Ale ja dałbym mu szansę - powiedział Alessandro Costacurta, legendarny obrońca Milanu.