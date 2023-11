Mourinho szokuje słowami o Ancelottim. I ostrzega. "Szaleniec"

Już po mundialu w Katarze huczało od plotek w sprawie przejęcia reprezentacji Brazylii przez Carlo Ancelottiego. Włoch pozostał jednak w Madrycie, ale prawdopodobnie po wypełnieniu kontraktu przejmie drużynę "Canarinhos". Brazylijskie media informowały nawet, że 64-latek osiągnął już porozumienie z tamtejszą federacją i podpisał wstępną umowę, która obowiązywać będzie od lata przyszłego roku. Przed taką decyzją ostrzega Włocha Jose Mourinho.

Jose Mourinho podpowiada Carlo Ancelottiemu. "Jest idealny dla Realu Madryt"

Kontrakt Ancelottiego wygasa w czerwcu 2024 roku, ale szefowie Realu mieli wyrazić chęć przedłużenia umowy, gdyż są zadowoleni z jego pracy. Włoch jednak miał zdecydować o zmianie pracodawcy, czego nie rozumie właśnie Jose Mourinho. Jego zdaniem nie odmawia się prezesowi klubu ze stolicy Hiszpanii w takich sprawach.

- Tylko szaleniec zrezygnowałby z pracy w Realu Madryt, kiedy nadal jest tam chciany - stwierdził Mourinho w rozmowie z włoskim kanałem telewizyjnym TG1. Portugalczyk nie miał jednak na celu obrazić Ancelottiego, a raczej chciał publicznie mu doradzić. Przyznał też, że sam był jedynym "szaleńcem", który odszedł z Madrytu pomimo wsparcia prezydenta klubu.

Dalej Mourinho przekonywał, że Włoch dogada się z władzami Realu i zrezygnuje z odejścia do Brazylii w najbliższych miesiącach. - Jestem pewny, że jeden gest Florentino Pereza wystarczy, by Carlo został. On jest idealny dla Realu Madryt, a Real Madryt jest idealny dla niego - podkreślił Mourinho. Włoch wygrał z hiszpańskim klubem dwie Ligi Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii.

Hiszpańskie media informowały, że jeżeli faktycznie Carlo Ancelotti opuści Real Madryt, to jego następcą może zostać właśnie Jose Mourinho. Portugalczyk ma ważny kontrakt z AS Romą do czerwca 2024 roku i niewykluczone, że go nie przedłuży. W Madrycie pracował w latach 2010-2013 i wygrał mistrzostwo Hiszpanii.