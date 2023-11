Gigantyczna burza po fenomenalnym występie w "1 z 10". "Haniebne"

Artur Baranowski zaskoczył niemalże wszystkich, popisując się niebywałą erudycją. Mieszkający na co dzień w Śliwnikach w województwie łódzkim mężczyzna, prowadził dotąd spokojne życie. "Jestem ekonomistą, interesuję się grami logicznymi i jazdą na rowerze" - tak przedstawił się przed rozpoczęciem programu. Teraz wszystko może jednak ulec zmianie. - Od wczoraj dzwoni cała rodzina, piszą koledzy z okolicy i znajomi ze studiów. Artur nie spał do późna i cały czas odbierał telefony albo odpisywał na wiadomości. Dziś cały dzień śpi. Nie ma już siły rozmawiać z dziennikarzami - powiedział w czwartek ojciec Artura Piotr Baranowski.

Występ Baranowskiego, który podczas programu odpowiedział poprawnie na wszystkie 40 pytań i zdobył łącznie 803 punkty, ustanawiając rekord, wywołał ogromne poruszenie w sieci. Niektóre kluby piłkarskie, chcąc wykorzystać popularność mężczyzny, zmontowały prześmiewcze filmiki z jego udziałem. Jak się okazuje, nie przemyślały jednak tej decyzji. Teraz zarówno Korona Kielce, jak i Lechia Gdańsk, która usunęła już materiał, mogą ponieść konsekwencje takiego ruchu.

"Jest to bardzo niebezpieczne, co tu się stało. 1. Wykorzystanie wizerunku, 2. AI wykorzystujące głos Sznuka, 3. Cel sprzedażowy. To nie jest RTM. To jest haniebne" - podsumował na Twitterze pracownik TVP Sport Jakub Bolewicz.

Na jego wpis szybko zareagował związany od lat z Koroną, współpracujący obecnie z Canal+ Sport Michał Siejak. "Przyznałbym Ci rację, gdyby nie fakt, że od początku (celowo) jest wzmianka o przeróbce, wykorzystaniu AI + przy każdorazowym wykorzystaniu głosu jest odpowiednia adnotacja w lewym górnym rogu" - wyjaśnił.

Bolewicz zapytał zatem: czy nie jest to wykorzystanie wizerunku bez wiedzy bohatera do celu komercyjnego? "Rozumiem Twój tok myślenia, ale też idąc tym tokiem, niestety więcej niż połowę internetu należałoby wsadzać do więzień, a różne organizacje karać za np. wykorzystywanie wizerunku. Gdyby zostało to 'chamsko' zmanipulowane, bez żadnych ostrzeżeń, zgodziłbym się z Tobą w 100%" - podsumował.

Podobnego zdania jak Bolewicz jest również Maciej Turski z Kanału Sportowego. "Parę podmiotów dziś popłynęło korzystając z wizerunku bohatera 1 z 10. Życzę Panu Arturowi, aby wyciągnął z tego grubą kasę i między innymi kluby piłkarskie jak Lechia czy Korona płaciły duże sumki odszkodowania. Kibicuję mocno"- przekazał.

Bolewicz zaznacza, że nie wszystkie kluby postąpiły jednak źle, wręcz przeciwnie. "Aby jednak odbić, że wszystko jest złe. Tutaj Lech Poznań pomyślał fantastycznie" - stwierdził, zamieszczając wpis poznańskiego klubu, na którym widać tylko fotografię dwóch "podpórek" z herbami Lecha i Widzewa Łódź, które już w najbliższą niedzielę zmierzą się w 16. kolejce ekstraklasy.

Prezes Korony Kielce reaguje na medialną burzę. "Niestety"

Niedługo trzeba było czekać na reakcję prezesa Korony Kielce Łukasza Jabłońskiego, który próbował wyjaśnić sprawę na Twitterze. "Niestety czasem tak bywa, że wzniecamy 'pożar' i trzeba go gasić, stawić mu czoła. Przed chwilą odbyłem przemiłą rozmowę z Panem Tadeuszem Sznukiem. Zapewnił mnie, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to przyjedzie do Kielc na mecz Korony. Podjęliśmy również kontakt z producentem i TVP" - napisał.

"Od AI raczej nie uciekniemy, ale możliwości, jakie daje ta technologia, budzą wątpliwości. Niestety kreatywność z wykorzystaniem różnych zdjęć i filmów często balansuje na krawędzi prawa i łatwo ją przekroczyć, oczywiście to nie jest żadnym usprawiedliwieniem…" - dodał.