Niezwykła historia zawodnika rewelacji el. Euro 2024. "Płakałem, żeby nikt nie widział"

Reprezentacja Albanii jest jedną z największych pozytywnych niespodzianek eliminacji do mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. W ośmiu meczach zgromadzili 15 punktów z bilansem bramkowym 12:4, co pozwoliło im wygrać rywalizację grupową z Czechami oraz Polakami. Przyszłoroczne Euro będzie drugim z udziałem Albańczyków w historii. Debiut zaliczyli w 2016 roku we Francji. Odpadli wówczas po fazie grupowej, mając na koncie jedno zwycięstwo nad Rumunią.

Niezwykła historia reprezentanta Albanii. Jako dziecko uciekał z kraju

Podstawowym napastnikiem ekipy Sylvinho jest Myrto Uzuni. 28-letni gracz na co dzień występujący w Granadzie. W poprzednim sezonie na zapleczu La Liga strzelił 23 goli, co dało awans jego drużynie. W aktualnym rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy ma już na swoim koncie cztery trafienia. Za Myrto Uzunim stoi niezwykła historia, którą warto poznać.

Rodzina piłkarza wydała wszystkie pieniądze, jakie mieli, aby nielegalnie uciec z Albanii do Grecji, gdzie liczyli na lepszą szansę na życie. Rodzice, jego dwaj bracia i Myrto Uzuni znaleźli dom na wyspie Zakynthos, gdzie, aby przetrwać, pracowali na różnych posadach. - Za przekroczenie granicy zapłaciliśmy 20 tysięcy euro. W rodzinie było nas pięciu, weszliśmy przez las, bo Albania nie jest w Unii Europejskiej - wyznał Myrto Uzuni w hiszpańskiej gazecie "Panenka". W czasie tamtych wydarzeń albański piłkarz miał zaledwie dziesięć lat, a do rodzinnego miasta Berat na południu Albanii wrócił dopiero siedem lat później. Jako dziecko rozpoczął treningi na Zakynthos i po raz pierwszy musiał zarabiać pieniądze na pomoc w utrzymaniu swoich bliskich.

- Wszyscy trochę zarabialiśmy, bo musieliśmy płacić za prąd, wodę, czynsz, za wszystko. Moim marzeniem była piłka nożna, ale potem w ogóle przestałem trenować. Wiele nocy płakałem sam w swoim pokoju, w łazience, żeby nikt nie widział. Nie chciałem, żeby moi rodzice czuli się źle. Wszystko to dało mi siłę, by zostać piłkarzem i człowiekiem, którym jestem dzisiaj. Nigdy, przenigdy nie myślałem o poddaniu się - wyznał napastnik Granady. - Pracowałem jako kelner, myłem naczynia, zbierałem oliwki, sprzątałem domy, garaże... - kontynuował.

Wydawało się, że jego talent piłkarski wystarczy, aby zatrzymać rodzinę w Grecji na dłużej, ale tak się nie stało. Został zauważony przez Olympiakos, który nie mógł go zatrudnić, ponieważ Uzuni przebywał w kraju nielegalnie - tłumaczy w rozmowie z hiszpańską prasą. Siedem lat po przybyciu do Grecji musieli wrócić do ojczyzny, a napastnik nosił koszulkę klubu z rodzinnego miasta. - Moja pensja wynosiła 165 euro miesięcznie. Wszystkie pieniądze oddawałam rodzicom, którzy byli ze mnie bardzo dumni i szczęśliwi - wyznał 28-latek.

Dobra gra w krajowych rozgrywkach zaowocowała transferem do chorwackiego Lokomotivu Zagrzeb. Stamtąd przeniósł się do węgierskiego Ferencvarosu. W półtora sezonu strzelił tam aż 36 goli. Grał w Lidze Mistrzów, dzięki czemu zauważony został przez Granadę, która wydała na niego 4 miliony euro. W Hiszpanii z powodzeniem gra do dzisiaj. Koszulkę narodową Albanii zakładał dotychczas w 35 spotkaniach. Zdobył pięć bramek.