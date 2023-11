A jednak! To tam będzie występować Kiwior do końca sezonu

Jakub Kiwior na razie jest jednym z nielicznych zawodników, którzy są pewni miejsca w składzie u Michała Probierza. W każdym meczu nowego selekcjonera zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Wygląda na to, że środek obrony w kadrze jest budowany przede wszystkim z myślą o nim - a szkoleniowiec skupia się na znalezieniu mu odpowiedniego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz diagnozuje problemy reprezentacji. „To jest kluczowe"

Kiwior odejdzie z Arsenalu? Duże zainteresowanie reprezentantem Polski

Mniejsze zaufanie Kiwior ma w Arsenalu. Choć wicemistrzowie Anglii zapłacili za niego 25 milionów euro, to wciąż czeka na prawdziwą szansę. Wydawało się, że dostał ją w końcówce poprzedniego sezonu, gdy zagrał w pięciu meczach z rzędu, był powszechnie chwalony, a z Wolverhampton (5:0) strzelił nawet gola. Niestety obecnie jest jedynie rezerwowym. We wszystkich rozgrywkach uzbierał zaledwie 367 minut. To mniej niż w meczach reprezentacji Polski (540 minut).

Dlatego nie dziwi, że niektóre kluby chciałyby wykorzystać tę sytuację i wypożyczyć utalentowanego Polaka już zimą. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu AC Milan i Fiorentiny. Teraz dziennikarz Santi Aouna z footmercato.net dodaje, że obrońcę u siebie widziałyby też Napoli i Roma. Arsenal byłby zainteresowany wypożyczeniem, ale problemem jest opcja wykupu, którą chciałyby sobie zagwarantować włoskie kluby. Jak podaje dziennikarz, transferem w najbliższym czasie nie jest zainteresowany też sam Kiwior. Chce on zostać w Arsenalu i walczyć o skład.

"AC Milan, Roma i Napoli są zainteresowane Jakubem Kiwiorem. Chcą go wypożyczyć z opcją wykupu tej zimy! Milan jest najbardziej zainteresowany. Stefano Pioli jest jego dużym fanem. Ale Arsenal chce go zatrzymać. Arteta i Edu w niego wierzą" - napisał Aouna na Twitterze.

Być może Stefano Pioli lub ktoś inny da radę przekonać Polaka do wypożyczenia. Wtedy zainteresowanemu klubowi pozostanie jedynie dogadać się z Arsenalem. Na razie wszystko wskazuje jednak na to, że Kiwior pozostanie w zespole i będzie walczył o kolejną szansę. Wicemistrzowie Anglii obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli, ale do pierwszego Manchesteru City tracą tylko jeden punkt.