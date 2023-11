Skorża wyjaśnił, dlaczego opuścił Japonię. Ma inny priorytet

Minął rok i 13 dni odkąd Maciej Skorża został ogłoszony trenerem japońskiego Urawa Red Diamonds. Praca w klubie bardzo szybko przyniosła owoce w postaci sukcesu w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, gdzie pokonał w finale saudyjskie Al-Hilal 2:1. Dotarł też do finały Pucharu Japonii, ale w nim lepsza okazała się Avispa Fukuoka (1:2). Skorża zdecydował, że z drużyną pożegna się z końcem 2023 roku. Jego zespół zajmuje obecnie 3. miejsce w ligowej tabeli.

Skorża odszedł z powodów rodzinnych. Teraz wyjaśnia

- Zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska trenera Urawy Red Diamonds. To dla mnie bardzo trudna decyzja, żeby opuszczać tak wspaniały zespół. Podjąłem tę decyzję, ponieważ poczułem, że nadszedł czas, żeby nadać priorytet mojej rodzinie - powiedział Maciej Skorża klubowym mediom, które ogłosiły jego decyzję. Od publikacji minęło kilka dni, a trener zdecydował się nieco sprecyzować te słowa.

Zrobił to na konferencji prasowej. - W Japonii od początku tego sezonu i jestem bardzo szczęśliwy. To wspaniały kraj, wspaniała kultura i jestem otoczony przez życzliwych ludzi. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować dla tak wspaniałego klubu jak Urawa Reds. Spędzam tu również czas ze wspaniałym personelem i zawodnikami oraz niesamowitymi fanami i kibicami. To był bardzo ciężki sezon z wieloma wyzwaniami. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Wciąż są bitwy, o które trzeba walczyć, cele, do których trzeba dążyć. Ale po tym sezonie zmieniłem swoje priorytety i zdecydowałem, że chcę poświęcić swój czas rodzinie, a nie pracy. Dlatego po wygaśnięciu kontraktu z Urawa Reds chciałbym wrócić do rodzinnej Polski - powiedział Skorża.

Natychmiast dodał, że "to była trudna decyzja". Podkreślił też, że nie porzuca jeszcze całkowicie powrotu do Japonii. - Bardzo mi przykro, ale po zakończeniu tego sezonu chciałbym spędzić kilka miesięcy z rodziną. Nie wiem jeszcze, czy będzie to pięć, czy sześć miesięcy, ale po ich zakończeniu chciałbym znów pracować. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym w przyszłości mógł ponownie związać się z Urawa Reds - usłyszeli dziennikarze.

Urawa Red Diamonds rozegra jeszcze pod wodzą Skorży dwa ostatnie mecze w lidze, które mogą zapewnić trzecie miejsce w tabeli, dwa ostatnie mecze w fazie pucharowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a na także spotkania w Klubowych Mistrzostwach Świata. W ćwierćfinale tych rozgrywek Urawa zmierzy się z meksykańskim Club Leon. Maciej Skorża poprowadził zespół w 54 meczach - wygrał 23 z nich, 20 zremisował, a 11 przegrał. Bilans bramek to 68:43.