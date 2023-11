Wiemy, gdzie zagramy półfinał baraży z Estonią. "Nie ma wątpliwości"

Reprezentacja Polski wróci do gry za cztery miesiące, od razu w meczu o stawkę. Zmierzy się w półfinale baraży o awans na mistrzostwa Europy z Estonią. To będzie też ostatni domowy mecz Polaków w walce o Euro. Ewentualny finał rozegrają na wyjeździe. Wiadomo już, gdzie zostanie on rozegrany. Informację potwierdził rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Jakub Kwiatkowski.

