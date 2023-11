Jest porozumienie! TVP idzie na całość. Przełomowe informacje

Co ważne, PKO Ekstraklasa może wrócić na anteny w TVP już w najbliżej kolejce, czyli w ten weekend.

Ekstraklasa wróci do TVP

TVP chciała utrzymać Ekstraklasę na swoich antenach, negocjowała z władzami rozgrywek i Canal+ od jakiegoś czasu. Pierwsze informacje o tym, że strony są blisko porozumienia, pojawiły się na początku października. Ale od tego czasu zapadła cisza w tej sprawie.

Jak informuje "Przegląd Sportowy", przez ponad miesiąc dopinano szczegóły umowy dot. sublicencji dla Telewizji Polskiej, w tym te finansowe, które były kością niezgody. Oferta TVP była wcześniej za niska dla ligi i Canal+.

Oficjalny komunikat odnośnie podpisania dokumentów przez strony ma zostać podany najpóźniej za kilka dni. Ale bardzo możliwe, że pojawi się do piątku.

Już we wcześniejszej umowie Ekstraklasy z Canal+ był postawiony warunek, by udostępnić przynajmniej jeden mecz każdej kolejki dla TVP. Telewizja publiczna wywalczyła prawo do pokazania 34 meczów w sezonie. W związku z tym, że za nami już 15 kolejek, przez większość weekendów powinniśmy zobaczyć dwa spotkania najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce na antenach TVP. Jest szansa, że stanie się tak już w ten weekend.

Liderem tego sezonu Ekstraklasy dość niespodziewanie jest Śląsk Wrocław. W zeszłym sezonie wywalczył utrzymanie w ostatniej kolejce. Zespół z Dolnego Śląska zrobił kilka transferów, w bardzo dobrej formie jest Erik Exposito (12 goli, lider klasyfikacji strzelców). "Wojskowi" grają rewelacyjnie pod okiem Jacka Magiery, mają na koncie 33 punkty. Broniący tytułu mistrzowskiego Raków Częstochowa plasuje się tuż za podium (czwarte miejsce, 27 punktów).