FC Barcelona straci piłkarza. Nie jest szczęsliwy. Chce odejść

Choć Marcos Alonso jest nominalnie lewym obrońcą, który potrafi też zagrać jako wahadłowy, to dość często występował jako środkowy obrońca. Poniekąd to była wymuszona sytuacja, kiedy na początku zeszłego sezonu na dłużej byli wykluczeni z gry z powodu kontuzji Ronald Araujo i Jules Kounde. Ten wariat nie do końca się sprawdzał, często Alonso był najsłabszym ogniwem "Blaugrany". Dziś nie ma szans na pierwszy skład, a nawet na regularne wejście z ławki rezerwowych.

Alonso na wylocie z Barcelony

Gdy Alonso przychodził do "Dumy Katalonii", podpisał umowę tylko na rok. W styczniu przedłużył ją do końca tego sezonu. Ma możliwość przedłużenia umowy o jeszcze jeden rok, ale wszystko wskazuje na to, że z niej nie skorzysta. W styczniu będzie zatem do wzięcia za darmo.

Zdaniem madryckiego dziennika "Marca" sam Alonso nie czuje się szczęśliwy w Barcelonie. Głównie dlatego, że przestał się cieszyć uznaniem Xaviego. W tym sezonie zagrał łącznie mniej niż 300 minut w siedmiu spotkaniach.

W samym klubie też nie są chętni na dalszą współpracę z Hiszpanem, ale są skłonni zachować go w składzie do końca sezonu. Na ten moment nie ma żadnego chętnego klubu, który zatrudniłby go zimą. Wiadomo jedynie, że Alonso chciałby dalej grać w La Lidze, ale może być otwarty na inne kierunki.

"Ze strony klubu odejście Alonso w styczniu wydaje się mało prawdopodobne. Będą chcieli, żeby został do końca sezonu. Jego umowa wygaśnie 30 czerwca i odejście latem jest praktycznie przesądzone" - czytamy.

Na odejściu Alonso Barcelona nic nie zarobi. Gdyby odszedł zimą, to jedynie zwolniłby część pieniędzy w budżecie płacowym.

Szykuje się zatem wolny transfer z udziałem Hiszpana, choć w nieznanym nikomu kierunku. Transfermarkt wycenia piłkarza na trzy miliony euro. 28 grudnia skończy 33 lata.