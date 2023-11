Bednarek znów to zrobił. Jest wideo z szatni Polaków. "Za*******my"

Wraz z przyjściem Michała Probierza wróciły vlogi, które odsłaniają kulisy zgrupowań reprezentacji Polski. Pozwalają one zajrzeć do szatni, jak ona funkcjonuje przed meczem, w jego przerwie i po spotkaniu. Wymowny jest obrazek z ostatnich minut przed rozpoczęciem starcia z Łotwą (2:0).

Bednarek znów to zrobił w polskiej szatni

Najnowszy vlog pokazujący kulisy meczu z Łotyszami pokazuje, że atmosfera w polskiej kadrze miarowo się poprawia. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniają, jak np. postawa Jana Bednarka w szatni. Obrońca Southampton stara się być jednym z liderów i największych motywatorów co zgrupowanie, co mecz. Za każdym razem próbuje budować mentalność drużyny i odpowiednie nastawienie, by od pierwszej minuty pokazać swoją wyższość na boisku.

Tak samo było przed meczem z Łotwą. Bednarek od samego wejścia na teren PGE Narodowego wyglądał na naładowanego dobrą energią i chciał się nią dzielić z resztą szatni. - Panowie, jest robota do wykonania. Nie ma co półśrodków [stosować]. Komunikacja, będzie łatwo, jak będziemy gadać. Szybko piłka chodzi, cały czas ruch, z piłką, bez piłki - zaczął Bednarek, dając sygnał, że nie ma odpuszczania, niezależnie od klasy rywala i rangi spotkania. Chwilę później wszyscy się zebrali w kole, a polski obrońca przemawiał.

- Widać, że każdy z nas się tutaj lubi, szanuje. Jesteśmy drużyną, wewnątrz jesteśmy drużyną. Ale teraz musimy wyjść na boisko i to pokazać. Nie ma znaczenia, czy to jest mecz towarzyski, czy eliminacyjny. To jest mecz dla reprezentacji Polski! Dla tego orzełka, dla tych kibiców. Panowie, my teraz musimy im tam pokazać. Ale najważniejsze, byśmy teraz my pokazali sobie, że potrafimy. Dlatego wychodzimy i jeden za drugiego za*******my. Jest gorące serce, ale chłodna głowa. Panowie, ten mecz jest w głowie. Dlatego idziemy i wygrywamy to. Dawać, panowie. Kto wygra mecz? Polska! - motywował.

Polacy wygrali z Łotwą 2:0, ale to nie był porywający futbol w wykonaniu biało-czerwonych. Sam Bednarek też nie zagrał na swoim poziomie.

"Miał dobry początek, gdy dominował w powietrzu i pojedynkach. Gubił się jednak, kiedy Łotysze grali odważniej" - opisywał Konrad Ferszter w ocenach na łamach Sport.pl, przyznając Bednarkowi "trójkę" w szkolnej skali 1-6.

Obrońca Southampton nie popisał się także z Czechami kilka dni wcześniej. "Miesiąc temu został pominięty przez Michała Probierza, ale trudno powiedzieć, że zimny prysznic dobrze mu zrobił. Nie popełniał wielu błędów, ale brakowało trochę zdecydowania w jego interwencjach. W drugiej połowie miał szczęście, że jedynie rozciął głowę Souckowi, bo jego niefortunne kopnięcie mogło się skończyć jeszcze gorzej" - ocenił Antoni Partum, dając mu "dwójkę".

Reprezentacja Polski zagra swój następny mecz 21 marca. Wówczas zmierzy się u siebie z Estonią w półfinale baraży do mistrzostw Europy.