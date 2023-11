Coś niebywałego, absolutne szaleństwo. Jan Paweł II czuwa

Peruwiańska drużyna Juan Pablo II College Chongoyape jest bohaterem polskiego internetu w ostatnich dniach. Niewielki klub nazwany na cześć papieża z Polski zrobił furorę, awansując do półfinału Copa Peru, turnieju dla najlepszych drużyn z peruwiańskich lig regionalnych. "Jan Paweł II" wywalczył awans do drugiej ligi, ale miał chęć na coś więcej. Ma za sobą szalony mecz półfinałowy. To była niemalże przejażdżka rollercoasterem.

