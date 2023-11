Zdobycie 11 punktów w ośmiu rozegranych meczach w grupie z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi w el. do mistrzostw Europy jest katastrofalnym wynikiem. Nawet po fatalnej kadencji Fernando Santosa, podczas której doszło m.in. do blamażu w Kiszyniowie (2:3 z Mołdawią), zadaniem Michała Probierza było wygranie październikowych meczów z Wyspami Owczymi i Mołdawią oraz tego ostatniego z Czechami. Tak się jednak nie stało. Nasza kadra finalnie zajęła 3. miejsce, przez co o awans do Euro 2024 powalczy w barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski o pustkach na trybunach. Trafił w punkt

Baraże do Euro 2024. Reprezentacja Polski pozna rywala, z którym może zagrać w finale

Po remisie 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym stało się jasnym, że jedyną opcją na awans będą play-offy. Praktycznie do końca rozgrywanych meczów kwalifikacji nie wiadomo było, z kim reprezentacja Polski zmierzy się w marcowych meczach o udział w turnieju. Remis 0:0 Włochów z Ukrainą oraz wygrana 1:0 Chorwacji z Armenią sprawiła, że uniknęliśmy trudniejszej ścieżki barażowej.

W barażach wystąpi 12 drużyn, których uczestnictwo zależne było od dywizji w Lidze Narodów. Z tego powodu znalazła się w nich Estonia - nasz półfinałowy przeciwnik, który w swojej grupie eliminacyjnej z jednym punktem na koncie zajął ostatnie miejsce. O finał play-offów zagramy 21 marca, a w przypadku zwycięstwa meczem o uczestnictwo w ME będzie starcie ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia.

Półfinałowego rywala reprezentacji Walii poznamy podczas czwartkowego losowania. Oprócz tego po zakończeniu ceremonii wiadomym będzie, który z wygranych zespołów danej pary będzie organizatorem finałowego meczu. - Na pewno są do przejścia. Trzy-cztery miesiące przerwy może się okazać, że nawet jeśli ktoś dobrze grał, to nagle straci gdzieś formę. I odwrotnie. Wierzę w to, że u nas będzie w tę drugą stronę - mówił po wygranym 2:0 meczu towarzyskim z Łotwą Robert Lewandowski o rywalach w barażach.

O której zaczyna się losowanie barażów do Euro 2024? Gdzie oglądać?

Losowanie barażów do Euro 2024 odbędzie się w czwartek 23 listopada o godz. 12:00. Wydarzenie można obejrzeć w telewizji na kanale TVP Sport lub, na stronie internetowej tvpsport.pl lub w aplikacji mobilnej. Transmisję przeprowadzi również stacja Polsat Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Ścieżki barażowe przed losowaniem prezentują się następująco:

ścieżka A

Polska – Estonia

Walia – Finlandia, Ukraina lub Islandia

ścieżka B

Izrael – Ukraina lub Islandia

Bośnia i Hercegowina – Finlandia lub Ukraina

ścieżka C

Gruzja – Luksemburg

Grecja – Kazachstan

W sobotę 2 grudnia zostaną wylosowane grupy mistrzostw Europy. Tak wyglądają koszyki: