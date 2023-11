Skandal na MŚ U-17. Francji grozi dyskwalifikacja

Mistrzostwa świata do lat 17 w Indonezji już bez udziału reprezentacji Polski wkraczają w decydującą fazę. W środę poznaliśmy dwóch ostatnich ćwierćfinalistów tej imprezy. Najpierw w 1/8 finału Uzbekistan pokonał 2:1 Anglię, a potem Francuzi wyeliminowali Senegal w konkursie rzutów karnych. Wspaniały sen Francuzów może być jednak brutalnie przerwany. Wszystko przez ogromne niedopatrzenie.

MŚ U-17: Francja w ćwierćfinale, ale czy na pewno? Słodko-gorzki awans

Walka o ćwierćfinał pomiędzy Francją a Senegalem była niezwykle wyrównana. Przez 90 minut żadna ze stron nie potrafiła trafić do siatki. W tej sytuacji od razu piłkarze przeszli do konkursu jedenastek. Gracze z Europy okazali się bezbłędni. W ekipie rywala pomylił się jedynie Daouda Diongue. Francja wygrała 5:3 i cały zespół rzucił się do świętowania. Pytanie, czy nie za wcześnie.

Teoretycznie rywalem Francuzów w walce o najlepszą czwórkę mistrzostw powinien być wspomniany Uzbekistan. Mecz pomiędzy tymi drużynami planowany jest na sobotę 25 listopada, o ile Francja w ogóle zostanie do niego dopuszczona, bo przez niemal cały turniej dość poważnie łamała przepisy. Jak poinformował portal Footmercato.net, przez całą fazę grupową w jej składzie obecny był piłkarz, który nie miał prawa się w nim znaleźć.

Piłkarz reprezentacji Francji grał dla innej kadry. Rywale szykują protest

Chodzi o Yanisa Issoufou. Skrzydłowy Montpellier zagrał we wszystkich trzech spotkaniach grupowych - przeciwko Burkina Faso, Korei Południowej i USA, mimo że nie pozwalały mu na to przepisy. Wszystko przez to, że jeszcze kilka miesięcy temu w eliminacjach do tej imprezy występował w... reprezentacji Nigru. De facto w tej samej imprezie grał dla dwóch różnych zespołów. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi. Zorientowali się dopiero internauci, którzy zaczęli publicznie podnosić temat. W konsekwencji trener Jean-Luc Vanucchi usunął Issoufou z kadry na mecz z Senegalem, ale problem całkiem nie zniknął.

Francję może spotkać kara, o ile któraś z drużyn zgłosi przeciwko niej protest. Jak zaznaczyło Footmercato.net, taki zamiar ma drużyna Burkina Faso. Wówczas sprawę będzie musiała rozpatrzyć FIFA. W najgorszym wypadku Francji grozi dyskwalifikacja z turnieju.