Czy Polska zagra na Euro 2024? Kiedy losowanie baraży? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Polska, żeby wywalczyć awans na Euro 2024, musiała wygrać z Czechami, a następnie liczyć na korzystny dla siebie wynik w ich kolejnym meczu. To się nie udało. Remis 1:1 spowodował, że kibicom reprezentacji pozostało jedynie śledzić pozostałe mecze eliminacyjne w nadziei na to, że do polskiej ścieżki barażowej nie trafi żadna z potęg.

Z kim Polska zagra w barażach do Euro 2024? Na razie wszystko idzie po myśli Michała Probierza

Pod tym względem kwalifikacje poszły po myśli trenera Michała Probierza, który w marcu stanie przed zadaniem wywalczenia awansu. Bezpośredni awans wywalczyli m.in. Włosi i Chorwaci, których dzięki temu reprezentacja Polski uniknęła w swojej ścieżce barażowej. Stało się też jasne, że rywalem reprezentacji Polski będzie Estonia. To europejski autsajder. Estończycy w eliminacjach wywalczyli zaledwie jeden punkt - w zremisowanym 1:1 meczu z Azerbejdżanem. Ostatnie wygrane spotkanie Estonii to styczniowy sparing z Finlandią, zakończony wynikiem 1:0.

To zresztą jeden z potencjalnych rywali Polaków w finale baraży. W drugim półfinale na razie pewny jest jedynie udział reprezentacji Walii. To, kto z nią zagra - Finlandia, Ukraina czy Islandia - rozstrzygnie się dopiero w losowaniu UEFA, które odbędzie się 23 listopada. Te trzy reprezentacje zagrają w barażach dzięki wynikom dywizji "B" Ligi Narodów. Najtrudniejsi z tego grona wydają się Ukraińcy, którzy w eliminacjach byli o krok od wyprzedzenia Włochów. W decydującym o awansie na Euro 2024 meczu doszło zresztą do ogromnej kontrowersji.

Finowie w swojej grupie okazali się słabsi od Duńczyków i Słoweńców. Kadra Islandii znajduje się w dużym kryzysie - w eliminacjach wygrała tylko trzy mecze, dwa z Liechtensteinem. Walijczycy również nie pokazują nic wielkiego. W eliminacjach zajęli trzecie miejsce, za Turcją i Chorwacją.

Poza wylosowaniem potencjalnego rywala dowiemy się też, czy w przypadku awansu do finału, mecz odbędzie się w Polsce, czy na wyjeździe.

Losowanie baraży oraz gospodarzy finałów odbędzie się w czwartek 23 listopada o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyon. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzą kanały TVP Sport oraz Polsat Sport. Ceremonię będzie można obejrzeć też w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji z losowania baraży Euro 2024 na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.