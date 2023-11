Nagelsmann okrył się hańbą? Austriacy grzmią. "Żałosne" [WIDEO]

Julian Nagelsmann pod koniec września zastąpił Hansiego Flicka na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec. To efekt słabych wyników, jakie tamtejsi piłkarze notują w towarzyskich meczach, przygotowujących do Euro 2024, których będą gospodarzami. 36-letni szkoleniowiec nie dość, że nie odmienił obrazu niemieckiej kadry, to już zdążył się skompromitować. Jego zachowanie w trakcie meczu z Austrią wywołało falę krytyki.

To nagranie kompromituje Nagelsmanna. Kazał udawać

Niemcy sensacyjnie przegrali we wtorek z Austrią 0:2 po bramkach Sabitzera i Baumgartnera. Już sam wynik chluby trenerowi nie przynosi. Pogrążyło go jednak coś innego. Chodzi o sytuację z 52. minuty. Nagelsmann pokazał wówczas, że był tak zdesperowany, że posunął się do nieuczciwych zagrywek.

Chwilę wcześniej czerwoną kartką ukarany został jeden z liderów niemieckiej kadry Leroy Sane. Nagelsmann musiał więc dokonać zmian i przeorganizować zespół. W takim momencie z pewnością potrzebował trochę czasu, by przekazać zawodnikom nowe instrukcje. I akurat dostał na to chwilę przerwy, bo na murawie położył się niemiecki bramkarz Kevin Trapp. Zdaniem Austriaków na wyraźne polecenie Nagelsmanna.

Analizując nagranie z tej sytuacji, trudno nie odnieść podobnego wrażenia. Trapp miał wznowić grę od bramki, gdy nagle przy linii obudził się Nagelsmann. Wykrzykiwał coś w jego kierunku i sugestywnym gestem ręką sugerował, aby się położył. W pewnym momencie wskazał też palcem na nogę. Efekt? Trapp bez wyraźnego powodu położył się na murawie, a po chwili podbiegli do niego niemieccy fizjoterapeuci.

Nagelsmann w ogniu krytyki. Austriacy wściekli: "Żałosne"

Trapp pozostał na boisku do końca meczu i chyba niewiele osób wierzy, że faktycznie odniósł wówczas kontuzję. - Ta akcja była żałosna. To jest słabe dla całych Niemiec. Po prostu się tego nie robi. Jako trener musisz być w stanie przekazać informacje w krótkim czasie - grzmiał Herbert Prohaska, były selekcjoner Austriaków, cytowany przez "Bild".

Ostatecznie Nagelsmann nie odniósł większych korzyści, ale niesmak pozostał. Jego bilans od czasu przejęcia reprezentacji to zaledwie jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki.