Absolutna sensacja na MŚ! Gigant wylatuje po szokującej porażce z kopciuszkiem [WIDEO]

Reprezentacja Uzbekistanu pokonała w środę Anglię 2:1 i sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata do lat 17. Ozdobą tego spotkania była bramka Lazizbeka Mizraeva, który perfekcyjnie wykorzystał stały fragment gry. Pod koniec meczu doszło do ogromnej awantury przy ławce rezerwowych zwycięskiego zespołu, a trener Jamoliddin Rakhmatullaev został nawet wyrzucony na trybuny. Wszystko przez to, że chciał... zagrać na czas.

3 screen TVP Sport screen www.reddit.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl