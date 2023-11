Wraca temat sensacyjnego zatrudnienia Papszuna. "Nie do przejścia"

Marek Papszun po rozstaniu z Rakowem Częstochowa nadal nie znalazł nowego pracodawcy. Początkowo był łączony z objęciem reprezentacji Polski, ale finalnie nowym selekcjonerem został Michał Probierz. Ostatnio znów pojawia się wiele informacji na temat nowej pracy byłego trenera aktualnych mistrzów Polski. Mówiło się między innymi o zainteresowaniu ze strony Dynama Kijów i Szachtara Donieck.

Libor Pala skomentował plotki o pracy Papszuna w reprezentacji Czech

Na tym jednak nie koniec. W październiku Jiri Fejgl dziennikarz portalu isport.blesk.cz stwierdził, że reprezentacja Czech powinna zgłosić się właśnie po Papszuna. Nasi niedawni rywale ostatnio pożegnali się z dotychczasowym trenerem Jaroslavem Silhavym i poszukują nowego selekcjonera. Na temat wspomnianych plotek łączących Papszuna z Czechami wypowiedział się były piłkarz i trener polskich klubów Libor Pala.

- Widziałem mecze drużyny Papszuna ze Slavią Praga i wiem, że to jest najlepszy polski trener. Myślę, że dla Czechów jest za drogi. U nas nie ma w piłce tyle pieniędzy co u was. My byśmy nigdy nie zatrudnili trenera takiej rangi jak Fernando Santos w kontekście finansowym. Informacja o Papszunie wyszła od dziennikarzy. Myślę, że dla naszego prezesa zatrudnienie zagranicznego trenera jest nie do przejścia - powiedział w rozmowie na Kanale Sportowym. I dodał, że obecnie faworytami do zatrudnienia są Vitezslav Lavicka, Ivan Hasek i Martin Svedik.

Reprezentacja Czech pomimo sporych problemów zdołała awansować na mistrzostwa Europy. W decydującym meczu pokonała 3:0 Mołdawię. Będzie losowana z czwartego koszyka.

A jaka przyszłość czeka Marka Papszuna? Niedawno wprost zasugerował, że już niedługo jego sytuacja może ulec zmianie i niewykluczone, że powróci na ławkę trenerską. - Szykuję się do nowego wyzwania. Jeżdżę po świecie. Oglądam, patrzę i wykorzystuję ten czas edukacyjnie - powiedział w podcaście "Jak uczyć futbolu".