W Niemczech jak w Polsce albo jeszcze gorzej. "Ten zespół to po prostu wstyd"

Reprezentacja Niemiec od dawna gra znacznie poniżej oczekiwań. Mogło się wydawać, że po zwolnieniu Hansiego Flicka i zatrudnieniu Juliana Nagelsmanna jej wyniki znacząco się poprawią, ale na razie tak nie jest. W listopadzie przegrała oba mecze towarzyskie, 2:3 z Turcją oraz 0:2 z Austrią.

Reprezentacja Niemiec mocno rozczarowuje. "Katastrofalny rok"

Niemcy mają powody do niepokoju, gdyż do mistrzostw Europy, których będą gospodarzami, zostało już tylko kilka miesięcy. Nie powinno dziwić, że tamtejsze media krytycznie oceniają drużynę narodową. "Ten zespół to po prostu wstyd" - czytamy w artykule autorstwa Floriana Plettenberga na portalu sport.sky.de.

Dziennikarz nie ma wątpliwości, że porażka z Austriakami była zasłużona i jest symbolem "katastrofalnego roku". Na tle dobrze zorganizowanych rywali bardzo widoczne było to, że Niemcy grają "bez pomysłu". "Po meczu w Wiedniu nie ma już śladu po euforii związanej z mistrzostwami Europy" - czytamy.

Niemcy ostro krytykują piłkarzy. Taryfa ulgowa wobec Juliana Nagelsmanna

Bardzo mocno oberwało się zawodnikom, którym zarzuca się, że nie potrafią stworzyć jakościowego zespołu mimo dużych umiejętności indywidualnych. "Ta drużyna nie jest drużyną. Brakuje jej ducha. Brakuje jej wszystkiego, aby wywołać radość. Ma za to wszystko, żeby ponieść porażkę na mistrzostwach we własnym kraju. (...) Nie budzi optymizmu, a obawy" - napisał Plattenberg. "Częściowo składa się z graczy, którzy wydają się całkowicie apatyczni, przereklamowani i przytłoczeni" - kontynuował. Według znanego dziennikarza z taką grą trudno byłoby im przejść przez eliminacje, a jeśli nic się nie zmieni, wyjście z grupy na ME też może być problematyczne.

Nieco łagodniej potraktował za to Nagelsmanna. "Można mu współczuć. Bo teraz jest jasne, że federacja zdecydowanie za późno rozstała się z Hansim Flickiem. Ma zdecydowanie za mało czasu, aby przekazać zespołowi swój pomysł" - czytamy. Jednocześnie autor zaznaczył, że szkoleniowiec na razie powinien zadbać o podstawy w grze drużyny, a nie wprowadzać zaawansowane rozwiązania taktyczne.

Za kadencji Nagelsmanna reprezentacja Niemiec wygrała jeden z czterech meczów, poza tym jeden zremisowała i dwa przegrała. Jej bilans w 2023 roku to trzy zwycięstwa, dwa remisy oraz sześć porażek.