Jednym komentarzem zniszczył sobie karierę. Co za rynsztok

Cardiff City przeciętnie rozpoczęło obecny sezon Championship. Od początku rozgrywek jego nowym trenerem jest były szkoleniowiec Fenerbahce Erol Bulut, który widać, że najprawdopodobniej nie przygotował dobrze zespołu do zmagań. Podczas okresu przygotowawczego miał również kilka innych problemów, ponieważ wewnątrz drużyny doszło do niecodziennego incydentu.

Piłkarz nazwał kolegę z drużyny "brudnym pe****m". Bardzo szybko tego pożałował

Zespół Cardiff przygotowywał się do sezonu w Portugalii, gdzie rozegrał dwa sparingi - z SC Bragą (0:1) oraz FC Porto (0:4). Jak informuje serwis Wales Online, tuż po zakończeniu starcia z wicemistrzem kraju piłkarze otrzymali zgodę na wypicie "kilku drinków" w drodze do hotelu. Obrońca Jack Simpson miał rzekomo wrócić do pokoju po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu ok. 4:00 nad ranem, aby dwie godziny później wstać i zejść na śniadanie.

Mający indyjskie korzenie bramkarz Rohan Luthra podszedł do stolika, gdzie obok Simpsona siedzieli jeszcze Rubin Colwill oraz Kieron Evans, a następnie usłyszał od obrońcy, że jest "brudnym pe****m". Błyskawicznie odszedł od stołu, przekazując klubowemu "koledze", że jest rasistą. Będący obok Evans zdradził później, że kiedy byli na lotnisku Simpson powiedział mu, że żałuje tego, co zrobił i chce przeprosić bramkarza. "Jestem tak głupi. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Moja dziewczyna też pochodzi z tego kraju" - przekazał. Mimo to Luthra nie chciał z nim rozmawiać.

I choć pierwotnie bramkarz nie zamierzał upubliczniać sprawy, to zdecydował się na to po prezentacji FA (angielska federacja piłkarska), podczas której poinformowano piłkarzy o konieczności zgłaszania aktów dyskryminacji. Dowiedziawszy się o incydencie, władze klubu błyskawicznie rozwiązały kontrakt z Simpsonem i od 31 sierpnia jest on wolnym zawodnikiem. Wygląda na to, że, przynajmniej na razie, nikt nie chce go zatrudnić, choć ma przecież tylko 26 lat i doświadczenie z gry Premier League. Mało tego, Niedawno Niezależna Komisja Regulacyjna nałożyła na niego karę grzywny w wysokości 8000 funtów oraz zawieszenia na sześć meczów.

Tuż po ogłoszeniu oświadczenia Simpson zamieścił wymowny wpis w mediach społecznościowych. "Pragnę publicznie przeprosić za rasistowski komentarz, który skierowałem 23 lipca do Rohana Luthry. (...) Sprzeciwiam się rasizmowi we wszelkich formach i zaznaczam, że to, co zostało powiedziane tamtego dnia, nie odzwierciedla moich przekonań, ani mojego charakteru. Kocham piłkę nożną i mam nadzieję, że znów będę mógł grać w nią profesjonalnie. (...) Zamierzam stać się lepszą osobą" - napisał na Instagramie.

Simpson trafił do Cardiff w sierpniu 2022 roku, przechodząc do drużyny z Glasgow Rangers. Wytrzymał zatem w klubie niespełna rok. Wcześniej grał też w AFC Bournemouth.