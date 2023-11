Co za upadek Ronaldinho. Urzędnicy go dopadli

Ronaldinho przez lata czarował na światowych boiskach w barwach PSG, FC Barcelony, Milanu czy reprezentacji Brazylii. Od zakończenia kariery w 2017 r. co jakiś czas jest o nim głośno, ale za sprawą licznych afer i problemów z prawem. Teraz wyszło na jaw, że może mieć kolejny duży kłopot.

Urzędnicy chcą zająć posiadłości Ronaldinho. Nie mają innego wyjścia

Według doniesień brazylijskich mediów urzędnicy skarbowi zlecili wycenę dwóch posiadłości byłego piłkarza. Dokładna lokalizacja nieruchomości nie została ujawniona, ale jedna z nich ma się znajdować w zachodniej części Rio de Janeiro, a druga w gminie Xangri-La, położonej na południowym wybrzeżu Brazylii, około 130 km od Porto Alegre, rodzinnego miasta 43-latka.

Procedura ta ma związek z zaległościami podatkowymi Ronaldinho, których do tej pory nie udało się wyegzekwować. Na jego kontach bankowych urzędnicy nie znaleźli żadnych pieniędzy, przez co pod lupę wzięto jego majątek. Pieniądze z zajętych nieruchomości poszłyby na spłatę należności.

Niezliczone problemy Ronaldinho

W przeszłości już zdarzyło się, że władze konfiskowały własność Brazylijczyka. W listopadzie 2018 r. odebrano mu luksusowe samochody oraz dzieła sztuki. W ten sposób miały zostać spłacone grzywny nałożone na jego organizację charytatywną. Miesiąc wcześniej w innej sprawie, związanej z nielegalną budową na obszarze chronionym, doszło do innej kuriozalnej sytuacji - prokuratura próbowała ściągnąć z jego konta pieniądze, lecz znalazła tam sumę w wysokości mniej więcej 25 złotych. Wtedy też odebrano mu paszport, przez co później wpadł w poważne kłopoty.

W marcu 2020 r. Ronaldinho przyleciał na fałszywym dokumencie do Paragwaju, aby tam otworzyć kasyno online. Jego oszustwo wyszło na jaw, przez co trafił na miesiąc do więzienia, a kolejne cztery miesiące spędził w areszcie domowym w hotelu w Asuncion. Na tym samym czynie został przyłapany jego brat, przed powrotem do Brazylii musieli zapłacić karę finansową o łącznej wysokości ok. 770 tys. zł.

Ostatnio były piłkarz został oskarżony o oszustwo w związku z pozwem przeciwko firmie działającej na rynku kryptowalut, której był ambasadorem. Choć twierdził, że sam padł ofiarą oszustwa, to nie stawił się na dwóch wyznaczonych terminach rozpraw. Przez to do jego domu wtargnęły siły specjalne. Ale że go tam nie było. Skończyło się na przeszukaniach. Prokuratura wniosła o zakaz opuszczania granic kraju oraz anulowanie ważności jego paszportu.