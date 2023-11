Messi wściekły. Nie może tego pojąć. "Szaleństwo"

Nie milkną echa meczu Brazylii z Argentyną w eliminacjach MŚ. Nie ma to jednak związku ze sprawami piłkarskimi, a z tym, co działo się na trybunach Maracany, gdzie argentyńscy fani starli się z policją. Do incydentu w stanowczych słowach odniósł się Leo Messi, który przypomniał, że nie jest to pierwszy raz, gdy jego rodacy są źle traktowani przez Brazylijczyków. "Trzeba to natychmiast zakończyć" - zaapelował.

