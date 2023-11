Wszyscy mówili o tym geście. Wstrząsające. "Chciałem umrzeć"

W nocy z czwartku na piątek o godzinie 01:00 polskiego czasu Argentyna podejmowała na własnym stadionie Urugwaj w meczu eliminacji mistrzostw świata. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny gości 2:0. Gole strzelali Ronald Araujo i Darwin Nunez. Po meczu wiele mówiło się o sytuacji z 20. minuty.

Manuel Ugarte zabrał głos po wydarzeniach z meczu przeciwko Argentynie

Wówczas pomiędzy zawodnikami obu drużyn doszło do spięcia. W pewnym momencie dołączył się do tego Messi, który chwycił za szyję jednego z rywali. Chwilę później kamery zarejestrowały dyskusję Rodrigo De Paula z Maunelem Ugarte. Urugwajczyk nagle wypalił do zawodnika Atletico: "Obcią**sz Messiemu", wykonując przy tym wiele mówiący, skandaliczny gest. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło Internet i obejrzało je wielu kibiców. Kilka dni po meczu głos w tej sprawie zabrał Ugarte, który żałował, tego, co zrobił.

- Na początku nic nie rozumiałem. Później zobaczyłem to nagranie i chciałem umrzeć. To nie było w porządku. Prawdopodobnie zrobiłem to, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy powiedziano mi, że to obiegło Internet, nawet nie pamiętałem, co zrobiłem. Potem znowu zobaczyłem ten gest i powiedziałem sobie: jestem zwierzęciem. Czasami pod wpływem chwili robię rzeczy, których nie powinienem robić. Nie rozmawiałem z De Paulem, ale oczywiście chcę go przeprosić - powiedział w rozmowie z Radiem Sports 890.

Ugarte z powodu zawieszenia nie zagrał w kolejnym meczu Urugwaju. Tym razem jego drużyna zagrała z Boliwią. Ponownie nie zawiodła i bez najmniejszych problemów wygrała 3:0. Po sześciu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Do liderującej Argentyny traci dwa punkty. Kolejne spotkania eliminacyjne rozegra we wrześniu. Najpierw zmierzy się z Paragwajem, a następnie z Wenezuelą.

Manuel Ugarte od lata tego roku jest zawodnikiem PSG. W bieżącym sezonie ma na koncie 12 meczów i dwie asysty.