Sensacja! Francja o krok od kompromitacji. Griezmann: UEFA ma tak dużo pieniędzy

Reprezentacja Francji bez problemów wywalczyła awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Kadra prowadzona przez Didiera Deschampsa nie przegrała żadnego meczu w grupie B, a do ostatniej kolejki miała 27 strzelonych goli i zaledwie jeden stracony. Z tej grupy na Euro awansowała także Holandia, natomiast udział w barażach zapewniła sobie Grecja. W ostatniej kolejce doszło do starcia między Francją a Grecją i oba zespoły mogły je potraktować jak mecz towarzyski.

Sensacyjna strata punktów Francji. Nie brakowało jednak kontrowersji

Francuzi nie forsowali tempa w pierwszej połowie i nie pozwalali gospodarzom na oddanie strzału na bramkę strzeżoną przez Brice'a Sambę. W jednej ze znakomitych sytuacji Antoine Griezmann trafił w słupek, ale to Francja schodziła na przerwę z wynikiem 1:0. Akcję w 42. minucie rozpoczął Youssouf Fofana, a potem Olivier Giroud podał prostopadle do Randala Kolo Muaniego. Napastnik Paris Saint-Germain uderzył z ostrego kąta i zdołał pokonać bramkarza reprezentacji Grecji. Wydawało się, że to pozwoli Francuzom do tego, by zakończyć eliminacje z kompletem wygranych meczów.

Pięć minut w drugiej połowie zdecydowało, że mogło dojść do absolutnej sensacji. W 56. minucie piłkę stracił Lucas Hernandez, a świetnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Anastasios Bakasetas. Pięć minut później nie popisał się Jules Kounde, który został znakomicie ograny przez Dimitrisa Giannoulisa, a potem nie ruszył sprintem za rywalem. To skończyło się podaniem Giannoulisa do Fotisa Ioannidisa i drugim golem dla Grecji.

Punkt w tej konfrontacji w Atenach uratował Fofana, który dostał podanie od Kyliana Mbappe, a potem kapitalnie uderzył sprzed pola karnego. Mbappe trafił jeszcze w końcówce w poprzeczkę, ale nie udało mu się zdobyć zwycięskiej bramki.

Mecz zakończył się niemałą kontrowersją. Po zablokowanym dośrodkowaniu od Kingsleya Comana piłka odbiła się od dwóch słupków i przekroczyła linię bramkową, ale gol finalnie nie został uznany. Z dostępnych powtórek było jednak widoczne, że bramka powinna zostać uznana. Nawet po interwencji VAR-u nie było zmiany decyzji.

- Brakowało dziś goal-line, prawda? UEFA ma tak dużo pieniędzy i nie jest dalej w stanie opracować wszystkiego w taki sposób, by było wiadome, czy jest gol, czy nie - mówił Griezmann po meczu. - To niezgodne z wymogami wysokiego poziomu - dodał Deschamps.