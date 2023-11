Arcyważny wynik dla reprezentacji Polski. Zadecydował jeden gol

Chorwacja musiała wygrać z Armenią, żeby uniknąć gry w barażach. Wtedy nie musiałaby się oglądać na to, co Walia zrobi z Turcją. Niespodziewanie brązowi medaliści mistrzostw świata nie grali tak pewnie i przekonująco w tych eliminacjach i do końca nie byli pewni awansu na Euro.

Chorwaci wymęczyli zwycięstwo i awans

Pierwsze minuty ostatnich spotkań w grupie D układały się dla Polaków najgorzej, jak tylko mogły. Walia prowadziła z Turcją, a Chorwacja waliła głową w mur w meczu z Armenią. Trzecia reprezentacja świata szukała akcji oskrzydlających, ale nie potrafiła wejść z piłką w pole karne. Brakowało ostatniego podania, albo też dobrego strzału z dystansu. Wszystko bronił Ognjen Cancarevic.

Jednocześnie Ormianie nie stawiali słynnego "autobusu' we własnym polu karnym. Grali dość wysoko w obronie, maksymalnie przeszkadzali w płynnym rozegraniu akcji. I o dziwo to oni byli bliżej zdobycia pierwszego gola. W 30. minucie znakomitą sytuację miał Kamo Hovhannisyan. Znalazł się w sytuacji sam na sam z Dominikiem Livakoviciem. Chciał go przelobować, ale bramkarz gospodarzy zdołała strącić piłkę na górną siatkę.

Chorwacja męczyła się w ataku, nie grała na miarę swoich możliwości. Trzeba przyznać, że wyszarpała prowadzenie. Udało się to zrobić krótko przed przerwą. W 42. minucie Ante Budimir pokonał bramkarza Armenii strzałem głową. Idealnie odczytał dośrodkowanie Borny Sosy, zdołał urwać się obrońcy i nie dał golkiperowi gości żadnych szans.

W drugiej połowie Armenia dalej chciała poszarpać, uciec spod własnego pola karnego. Chorwaci nie grali z taką pewnością siebie w ataku. Ormianie z dość dużą łatwością wybijali ich z rytmu, zmuszali do częstszego rozgrywania od obrońców.

Ale od ok. 65. minuty na boisku istniała tylko Chorwacja i bramkarz Armenii. Co prawda gospodarze nie grali efektownie, dynamicznie, ale nie czuli, że muszą to robić. Chcieli w jak najszybszy i jak najprostszy sposób znaleźć drogę do strzału, ale wszystko zatrzymywał dobrze dysponowany Cancarevic. Nic sobie nie robił z atomowych uderzeń z dystansu Luki Modricia, Marcelo Brozovicia i Josko Gvardiola.

Chorwacja naciskała, ale nie mogła znaleźć drogi do ormiańskiej siatki. Na 20 minut przed końcem meczu w Cardiff Turcja doprowadziła do remisu z Walią. To dało komfort psychiczny Chorwatom, którzy zwolnili grę i skupili się na utrzymaniu piłki przy swoich nogach.

Ostatecznie skończyło się skromną wygraną Chorwatów 1:0, ale wystarczającą do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech. W swojej grupie zajęli drugie miejsce.

Armenii dawano zaledwie dwa procent szans na wygraną, odstawali jakościowo od trzeciej drużyny świata. Ale należy wyróżnić postawę Cancarevicia, który obronił prawie wszystkie celne strzały gospodarzy.

Korzystny wynik dla Polski

Korespondencyjny pojedynek Chorwacji i Walii był kluczowy dla Polski i jej losów w barażach. W związku z tym, że to Chorwacja bezpośrednio awansowała na ME, biało-czerwoni zagrają w półfinale baraży z Estonią. Natomiast w ewentualnym finale mogą zagrać z Walią. Walijczycy zmierzą się wcześniej z kimś z trójki Finlandia, Ukraina, Islandia. Ich rywala w półfinale marcowych baraży wyłoni losowanie, które odbędzie się 23 listopada.