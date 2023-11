Katastrofa Rakowa. Mistrz Polski traci ważnego piłkarza

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że z powodu kontuzji niedostępny przez kilka tygodni będzie 23-letni John Yeboah.

Duże osłabienie Rakowa

Skrzydłowy Rakowa nabawił się kontuzji łydki w trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacji Ekwadoru, która walczy o miejsce na najbliższych mistrzostwach świata. Wrócił z Ameryki Południowej do Polski na dodatkowe badania, które pozwoliły ocenić skalę urazu i przewidzieć, ile będzie musiał pauzować.

Raków ogłosił, że Yeboah nie będzie do dyspozycji trenera Dawida Szwargi przez najbliższe trzy tygodnie. A to oznacza, że przegapi starcie piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Wtedy Raków zagra na wyjeździe ze Sturmem Graz. To spotkanie może zadecydować o tym, czy częstochowianie będą mieli europejskie puchary na wiosnę. Trzecie miejsce w grupie LE daje prawo gry w play-offach Ligi Konferencji Europy z którymś z zespołów z drugich miejsc w grupach LKE.

- John Yeboah w ostatnich dniach opuścił zgrupowanie reprezentacji Ekwadoru z urazem. Badania wykazały naderwanie mięśnia łydki. Nasz pomocnik będzie pauzował przez około 3 tygodnie" - czytamy na Twitterze (X) Rakowa.

Biorąc pod uwagę maksymalny możliwy okres absencji reprezentanta Ekwadoru, może stracić w sumie pięć spotkań. Oprócz rywalizacji ze Sturmem przegapiłby dwa mecze z Cracovią (w PKO Ekstraklasie i Fortuna Pucharze Polski) i dwa starcia na szczycie ligi - ze Śląskiem Wrocław i Jagiellonią Białystok. Wróciłby zatem na ostatni mecz w LE z Atalantą Bergamo (14 grudnia), mógłby też zagrać 17 grudnia z Koroną Kielce w ostatnim spotkaniu w 2023 r.

John Yeboah zagrał w tym sezonie w 22 meczach w barwach Rakowa, strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Ma ważny kontrakt z mistrzem Polski do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia Ekwadorczyka na 1,5 mln euro.