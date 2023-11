Historyczna sensacja w el. Euro. Kopciuszek pobił faworyta, niewiarygodne [WIDEO]

Reprezentacja Gibraltaru jest jedną z najsłabszych drużyn w Europie. Mowa również o drużynie U-21, która obecnie rywalizuje w eliminacjach mistrzostw Europy 2025. Do tej pory przegrała wszystkie pięć meczów i zdobyła tylko jedną bramkę. Szansę na przełamanie tej fatalnej serii miała we wtorek o godzinie 17:00. Wówczas zmierzyła się na wyjeździe z Mołdawią. W poprzednim spotkaniu tych drużyn lepsi byli Mołdawianie, którzy wygrali 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Wielki wyczyn młodzieżówki Gibraltaru. Drugie zwycięstwo w historii

Nieoczekiwanie pierwszego gola w tym spotkaniu strzelił Gibraltar. W 29. minucie bramkarza rywali z rzutu karnego pokonał Dylan Borge. Gospodarze szybko ruszyli do odrabiania strat. Częściej utrzymywali się przy piłce i stwarzali więcej okazji podbramkowych. Nie przyniosły one jednak żadnych efektów i Gibraltar prowadził do przerwy 1:0.

W drugiej połowie obraz gry niewiele się zmienił. Mołdawia znów miała przewagę, ale nie potrafiła wyrównać. Wykorzystali to goście. W 57. minucie Liam Jessop dośrodkował piłkę w pole karne. Trafiła ona do Tylera Carringtona, który strzałem głową podwyższył prowadzenie. Niedługo później Gibraltar mógł strzelić trzeciego gola, ale tym razem Borge nie wykorzystał rzutu karnego. Mołdawia była wyraźnie podrażniona straconymi golami i mocniej przycisnęła. W 80. minucie zdobyła kontaktową bramkę. Na listę strzelców wpisał się Serghei Miscov.

Ostatecznie gospodarze nie zdołali doprowadzić do wyrównania i Gibraltar sensacyjnie wygrał 2:1. To dopiero drugie zwycięstwo w historii młodzieżowej drużyny tego kraju. Wcześniej pokonała 1:0 Macedonię Północną. Miało to miejsce w 2017 roku.

Mimo zwycięstwa Gibraltar nie wydostał się z ostatniego miejsca w tabeli. Po sześciu meczach ma na koncie trzy punkty, tyle samo co piąta Macedonia Północna, która ma lepszy bilans bramkowy. Mołdawia z kolei jest czwarta z sześcioma punktami. W kolejnym meczu eliminacyjnym Gibraltar zmierzy się z Macedonią Północną. Spotkanie odbędzie się 21 marca.