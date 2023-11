Polacy nie wykorzystali wielkiej szansy. Sytuacja mocno się skomplikowała

Reprezentacja Polski U-21 przegrała z rówieśnikami z Niemiec 1:3 w piątym meczu eliminacji mistrzostw Europy, które w 2025 r. zorganizuje Słowacja. Dla drużyny Adama Majewskiego była to pierwsza porażka po czterech zwycięstwach z rzędu na starcie rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, co działo się po meczu Polska - Czechy. "Ja zacząłem..."

Kontrola przed przerwą

- Historia pokazuje, że z każdym można przegrać, ale i z każdym można wygrać. Tak podchodzimy do tego meczu. Jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie, więc wyjdziemy na boisko z wiarą we własne umiejętności. Ale też z pokorą. Będziemy dobrze zorganizowani i przygotowani - mówił przed meczem Majewski.

Pierwsze minuty wskazywały na to, że to tylko puste słowa i Polacy przez większość meczu będą się bronić. Drużyna Majewskiego zaczęła spotkanie w Essen w niskim pressingu, zostawiając rywalom miejsce na rozegranie piłki.

I z tego Niemcy korzystali, przeważając w pierwszej fazie spotkania. Ale taki stan rzeczy przed przerwą nie trwał długo. Dzięki bardziej agresywnej i pewnej grze w obronie Polakom udało się oddalić grę od własnej bramki, wprowadzając nerwowość do gry przeciwnika.

Niemcy sprawiali wrażenie drużyny zaskoczonej stylem gry Polaków. Zwłaszcza po golu Ariela Mosóra, który w 24. minucie dał nam prowadzenie strzałem głową po dośrodkowaniu Michała Rakoczego z rzutu rożnego. W kolejnych 20 minutach zespół Majewskiego mógł i powinien podwyższyć prowadzenie, co wyraźnie niekorzystnie wpływało na Niemców.

Najlepiej widać to było tuż przed przerwą, kiedy kompletnie nie porozumieli się Colin Kleine-Bekel i Brajan Gruda. Pierwszy starał się podać do drugiego, ale zrobił to tak, że kopnął piłkę w aut. Gruda miał wyraźne pretensje do kolegi, a zdenerwowanych zawodników zdecydowanie uspokajał ich selekcjoner. Jeszcze schodząc do szatni Niemcy nerwowo tłumaczyli sobie, co było nie tak w ich grze. A mieli co sobie tłumaczyć.

Niewykorzystana szansa

Niestety Polacy nie wykorzystali wielkiej szansy, by do przerwy prowadzić z Niemcami nie jednym, a dwoma, a nawet i trzema golami. Prowadząc 1:0 drużyna Majewskiego nie tylko kontrolowała mecz, ale też miała świetne okazje do zdobycia kolejnych bramek z kontrataku.

W 36. minucie kapitalną, indywidualną akcją popisał się Mateusz Łęgowski. Piłkarz Salernitany minął przeciwnika, dzięki czemu Polacy znaleźli się w sytuacji dwóch na dwóch. Łęgowski postanowił zakończyć akcję samemu, nie zważając na biegnącego bok Kajetana Szmyta. Podanie do zawodnika Warty pewnie sprawiłoby, że drużyna Majewskiego cieszyłaby się z drugiej bramki.

Minutę później niemal identycznie i równie źle zachował się Rakoczy. Piłkarz Cracovii, zamiast podawać do lepiej ustawionego Filipa Szymczaka, wpadł w pole karne i za długo zwlekał z oddaniem strzału. Przez to zamiast gola mieliśmy zablokowane uderzenie.

W obu sytuacjach nasi zawodnicy za wolno podejmowali decyzje. Tuż przed przerwą za nerwowo zaś zachował się Szmyt. Na prawej stronie świetnym dryblingiem popisał się Kacper Kozłowski, który ośmieszył przeciwnika i podał do zawodnika Warty. Ten, będąc na wprost bramki, nieczysto trafił w piłkę i nie podwyższył na 2:0.

Po przerwie nie do poznania

I nieskuteczność szybko się na Polakach zemściła. W drugiej połowie drużyna Majewskiego w niczym nie przypominała zespołu sprzed przerwy. Zamiast kontroli gry były nerwy w defensywie, a pewność w zachowaniach na boisku zmieniła się w nieśmiałość i niedokładność.

Niemcy szybko to wyczuli i wykorzystali. Od początku drugiej połowy niemiecką grę w ofensywie napędził Youssoufa Moukoko, który był za szybki i za sprytny dla naszych zawodników. To po jego strzale z rzutu wolnego w 57. minucie piłka najpierw zatrzymała się na naszym murze, a potem spadła pod nogi Erica Martela, który wyrównał na 1:1.

Ale Polacy mieli problemy nie tylko z Moukoko. Różnicę zrobił też rezerwowy - Nick Woltemade - który w 46. minucie zmienił Maximiliana Beiera. W 80. minucie Woltemade wykorzystał podanie Nathaniela Browna, zdobywając bramkę na 2:1. Trzy minuty później piłkarz Werderu Brema podał do Merlina Rohla, który podwyższył na 3:1.

Niemcy pokonali Polaków, mimo że zespół Majewskiego prowadził w Essen przez ponad pół godziny. Nasza drużyna przez kilkanaście minut pokazała się z bardzo dobrej strony, ale ostatecznie to było za mało. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie rywale oddali tylko jeden, kiepski, celny strzał, a po przerwie mieli ich o pięć więcej i niemal każdy zagrażał bramce Kacpra Tobiasza.

Niemcy w drugiej połowie zdominowali nasz zespół i zasłużenie zdobyli trzy punkty. Punkty być może kluczowe w kontekście walki o awans na słowacki turniej.

Problemy z Moukoko

- Moukoko to zawodnik o dużej jakości i szybkości. Ale nie gra sam. Mam nadzieję, że tym razem gola nie strzeli i nie będzie to nazwisko, które zapamiętam na długo - mówił przed meczem Majewski o największej gwieździe reprezentacji Niemiec.

W dwóch pierwszych meczach eliminacji 19-letni napastnik Borussii Dortmund zdobył cztery bramki, strzelając trzy gole Bułgarom (3:2) i jednego Estończykom (4:1). Wiadomo było, że Polacy muszą najbardziej uważać na Moukoko, bo to talent, który znany jest już na całym świecie.

Napastnik Borussii zadebiutował w pierwszej drużynie dokładnie trzy lata temu, dzień po 16. urodzinach. W sezonie 2020/21 strzelił trzy gole, w kolejnym dwa. W poprzednich rozgrywkach Moukoko zdobył siedem bramek, jednak jego talent nie rozwija się tak, jak przewidywano. Piłkarz, który w Dortmundzie miał być następcą Erlinga Haalanda, w tym sezonie strzelił tylko dwa gole, a w lidze ani razu nie znalazł się w pierwszym składzie. Niemieckie media coraz częściej spekulują o tym, że Moukoko zostanie wypożyczony.

Nie znaczy to jednak, że 19-latek zapomniał, jak się gra w piłkę. Wręcz przeciwnie, co pokazał na tle naszych reprezentantów. O ile w pierwszej połowie Polacy jeszcze dawali sobie z nim radę, o tyle po przerwie mieli już ogromne problemy.

To głównie dzięki Moukoko Niemcy doprowadzili do wyrównania. To on napędzał ataki gospodarzy w drugiej połowie, to on był faulowany tuż przed tym, jak Niemcy zdobyli bramkę na 1:1. Po faulach na Moukoko kartki we wtorek zobaczyli Łęgowski, Rakoczy i Mosór. Za szybki, za sprytny za dobry - taki był zawodnik Borussii dla naszych kadrowiczów. Jak zresztą cała reprezentacja Niemiec po przerwie.

Utrudniona sytuacja

Kadra, którą jeszcze niedawno prowadził Michał Probierz, a dziś prowadzi Majewski, zakończyła rok na drugim miejscu w grupie z 12 punktami. Tyle samo punktów mają liderzy - Niemcy - jednak oni rozegrali o jeden mecz mniej.

I to mocno skomplikowało naszą sytuację w grupie, która do wtorku była idealna. Polacy wygrywali mecz za meczem, ale najważniejszy test oblali. Kolejny nadejdzie już w marcu przyszłego roku, kiedy najpierw zagramy na wyjeździe z Izraelem (21.03), a pięć dni później podejmiemy trzecią w grupie Bułgarię.

Drużyna Majewskiego będzie musiała te spotkania wygrać, by gonić Niemców. Trudno bowiem spodziewać się, że ci zgubią punkty w pozostałych spotkaniach tej grupy. Polacy muszą skupić się na kolejnych zwycięstwach, by ostatnie spotkanie eliminacji decydowało o zwycięstwie w grupie.

15 października podejmiemy Niemców i obyśmy mieli wtedy okazję nie tylko do rewanżu, ale też bezpośredniego awansu na słowacki turniej. Ten wywalczą zwycięzcy grup i trzy najlepsze z drugich miejsc. Pozostali wiceliderzy zagrają w barażach. Barażach, przez które w 2018 r. przebrnęła kadra Czesława Michniewicza. To ona - w 2019 r. - jako ostatnia reprezentowała nas na MME U-21.

Sytuacja w polskiej grupie el. Euro U-21: