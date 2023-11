Polacy zszokowali Niemców. Nagle katastrofa w trzy minuty

Oba zespoły przystępowały do tego meczu jako niepokonane w tych eliminacjach, ale to Polacy byli liderami. Mieli jeden mecz więcej rozegrany od Niemców.

Jeden moment sprytu i masa zaprzepaszczonych kontrataków

Od początku było widać, że Polacy w ogóle nie boją się niemieckiej drużyny, nawet jeśli to rywal chciał kontrolować tempo gry i przeważać w ofensywie. Niemcy mieli jednak problem z wykreowaniem klarownej okazji do zdobycia gola. Bardzo aktywny był Youssoufa Moukoko, ale udało się go powstrzymać. Najlepszą sytuację dla Niemców miał Ansgar Knauff i to jeszcze w pierwszych minutach. Był niepilnowany w polu karnym, oddał strzał z ok. dziesięciu metrów, ale prosto do rąk Kacpra Tobiasza.

Polacy potrafili grać odważnie i dynamicznie. Byli w stanie zagrozić z kontrataków, co pokazała m.in. akcja Dominika Marczuka w 23. minucie, którego strzał z ostrego kąta zatrzymał bramkarz Niemców. Ale chwilę później biało-czerwoni wykorzystali swoją zabójczą broń, czyli stały fragment gry. Michał Rakoczy dośrodkował z rzutu rożnego idealnie na nogę Ariela Mosóra. Stoper Piasta Gliwice urwał się spod krycia i lekkim strzałem zaskoczył całą niemiecką drużynę. Od 24. minuty Polska prowadziła 1:0.

Po straconym golu Niemcy się posypali. Łatwo gubili rytm, popełniali proste błędy w rozegraniu. Nie zmuszali Tobiasza do pracy, ich akcje zatrzymywały się na Mosórze i Patryku Pedzie. Za to biało-czerwoni łatwo przejmowali piłkę w środku pola i ruszali regularnie z kontratakami. Niestety, brakowało w nich zachowania zimnej krwi i podjęcia właściwej decyzji. Pomijany w tych akcjach był zawsze najlepiej ustawiony Kajetan Szmyt. Mimo to prowadziliśmy zasłużenie 1:0 po dobrej pierwszej połowie.

Istny koszmar w końcówce

W drugiej części meczu polska młodzieżówka skupiła się na defensywie, ograniczała swoje zapędy w ofensywie do stałych fragmentów i kontrataków. Sporo wiatru robili Szmyt i Marczuk.

Za to Niemcy się rozkręcali, a pomogła im w tym bramka zdobyta w 57. minucie. Piłka strzelona z rzutu wolnego odbiła się od polskiego muru i spadła pod nogi Erica Martela, który nie pomylił się w sytuacji sam na sam.

Do 80. minuty mecz był wyrównany. Polacy dobrze pracowali w obronie, tworzyli zagrożenie, zmuszali rywali do większego wysiłku. Ale w niemieckiej ofensywie było coraz więcej jakości, trener trafił ze zmianami, wprowadzając Nicka Woltemade i Rocco Reitza. U nas świetną okazję miał Filip Szymczak, ale trafił tuż obok słupka.

Biało-czerwoni nie wytrzymali końcówki, a gol na 1:2 podciął skrzydła. Nie byli w stanie wybić piłki, co bezlitośnie wykorzystali rywale. Nathaniel Brown znalazł niekrytego Woltemade w polu karnym i dośrodkował do niego piłkę. Niemiecki napastnik przyjął i szybko uderzył. Poradził sobie z dwoma polskimi obrońcami, którzy nawet nie zareagowali w tej sytuacji, stanęli jak wryci. Trzy minuty później prowadzenie dla gospodarzy podwyższył świetnym, technicznym strzałem Merlin Rohl.

Niemcy bawili się piłką, to mogło się skończyć pogromem, ale za dużo kombinowali w swoich akcjach.

Ostatecznie skończyło się wynikiem 3:1 dla Niemców. Zemściły się niewykorzystane okazje z pierwszej połowy. Polacy przegrali pierwszy mecz w tych eliminacjach i stracili prowadzenie w swojej grupie na rzecz naszych zachodnich sąsiadów.

Awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy, które za dwa lata odbędą się na Słowacji, wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Pozostałe sześć zespołów, które zajęły drugie miejsca, zagrają w barażach.