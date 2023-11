Zrobili miazgę z Polaków, teraz kolejna ofiara. Co za demolka na MŚ!

Reprezentacja Polski do lat 17 fatalnie spisała się na mistrzostwach świata w Indonezji. Nie dość, że cały ich występ przyćmiła tzw. afera alkoholowa, to ekipa Marcina Włodarskiego bardzo rozczarowała na boisku. Najpierw przegrali z Japonią (0:1), następnie z Senegalem (1:4), a w ostatnim starciu z Argentyną (0:4). Właśnie reprezentanci kraju z Ameryki Południowej awansowali do ćwierćfinału turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner odpowiada na krytykę: Myślimy, że reszta świata to ogórki

Argentyna dosłownie rozbiła Wenezuelę. Teraz czeka ją konfrontacja z Brazylią

Przed rozpoczęciem starcia 1/8 finału pomiędzy Argentyną a Wenezuelą wiadomo było, że ogromnym faworytem będą piłkarze Diego Placente. Ich rywale zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie F, ale mimo to zagwarantowali sobie udział w fazie pucharowej dzięki klasyfikacji "szczęśliwych przegranych".

Spotkanie zaczęło się zgodnie z planem, ponieważ już w 15. minucie Argentyńczycy objęli prowadzenie po samobójczym trafieniu obrońcy Luisa Balbo. Siedem minut później było już 2:0, a wynik podwyższył Santiago Lopez. Przed przerwą udało się jeszcze raz ograć defensywę rywala, a gola strzelił gwiazdor River Plate oraz kapitan młodzieżowej kadry Claudio Echeverri. Mając korzystny rezultat, argentyńscy piłkarze zwolnili nieco tempo gry w drugiej połowie, natomiast w 55. minucie doszło do sporej scysji pomiędzy piłkarzami obu drużyn, ponieważ jeden z Wenezuelczyków zaatakował Lopeza, który wpadł w bandy reklamowe.

Podrażnieni Argentyńczycy ruszyli zatem do ataku, a w ostatnich 20 minutach dwukrotnie zdołali pokonać bramkarza. Konkretniej zrobił to napastnik Agustin Ruberto, który najpierw pewnie wykorzystał rzut karny, wykonując tzw. panenkę, a w 79. minucie ustalił wynik meczu. Rywale kończyli nawet spotkanie w osłabieniu, ponieważ w 69. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Pablo Ibarra.

Tym samym pogromcy Polaków awansowali do ćwierćfinału MŚ, w którym zmierzą się w absolutnie hitowym starciu z Brazylią. W poniedziałek z turnieju odpadli za to kolejni nasi grupowi rywale, czyli Japończycy, którzy nieznacznie polegli w konfrontacji z Hiszpanią. Przed nami zatem jeszcze mecze Senegalu z Francją oraz Anglii z Uzbekistanem, które odbędą się w środę 22 listopada.

Argentyna - Wenezuela 5:0 (3:0)

Gole: Balbo (15' sam.), Lopez (22'), Echeverri (32'), Ruberto (70' k., 79')

Wszystkie spotkania 1/8 finału MŚ u-17: