A jednak to prawda! Ancelotti poprowadzi giganta. Real wybrał zastępcę

Reprezentacja Brazylii po mundialu w Katarze pożegnała się z Tite, a tymczasowym trenerem został Fernando Diniz. Zadaniem szkoleniowca jest prowadzenie zespołu w eliminacjach mundialu, ale brazylijska federacja nie wiąże z nim przyszłości. Od miesięcy pojawiały się plotki o nazwisku nowego selekcjonera i wygląda na to, że zaczynają się sprawdzać. Nowym trenerem Brazylijczyków ma zostać absolutna legenda.

Carlo Ancelotti nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii? Media są pewne

Brazylijski UOL Esporte donosi, że nowym selekcjonerem tamtejszej reprezentacji zostanie Carlo Ancelotti. Włoch już od miesięcy był łączony z tym stanowiskiem i najwyraźniej wszystko jest już przesądzone. Szkoleniowiec miał już nawet podpisać wstępny kontrakt z nowym pracodawcą. Pracę selekcjonera ma rozpocząć już w lipcu przyszłego roku.

Rzekomy podpis ma nie być oficjalny, ponieważ nie pozwala na to prawo. 64-latek do 30 czerwca 2024 roku pozostaje trenerem Realu Madryt i nie może sygnować nowej umowy z innym klubem lub reprezentacją. Przesądzone ma być jednak, że Włoch nie zostanie na dłużej w Madrycie, chociaż chciał tego prezydent Florentino Perez.

Ancelotti świetnie zna brazylijskich piłkarzy, ponieważ wielu z nich prowadzi obecnie w Realu. Vinicius Junior, Rodrygo i Eder Militao są zarówno liderami hiszpańskiego zespołu, jak i reprezentacji "Canarinhos". To ma pomóc Włochowi we wdrożeniu się do nowej roli. Czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów jako trener miał styczność z kadrą narodową tylko na początku swojej drogi. W latach 1992-1995 był asystentem selekcjonera w reprezentacji Włoch.

W Realu Madryt mieli nadzieję, że uda im się przedłużyć kontrakt z Ancelottim. Media informują jednak, że w świetle wydarzeń mają już poważnych kandydatów na zastąpienie go. Do tej pory byli nimi głównie Jose Mourinho i Xabi Alonso, ale obecnie faworytem ma być Roberto De Zerbi z Brighton.