Co za sceny. Tak piłkarze FC Barcelony przywitali gwiazdora po dramacie [WIDEO]

FC Barcelona zmaga się w ostatnich miesiącach z bardzo dużymi problemami kadrowymi. Najpierw kontuzji doznał Frenkie de Jong, a następnie Sergi Roberto oraz Marc-Andre ter Stege, który ostatnio opuścił zgrupowanie kadry Niemiec z powodu bólu pleców. I choć trener Xavi miał również powody do zadowolenia, ponieważ po dłuższej przerwie do gry wrócił Pedri, to w niedzielę dotarły do niego kolejne złe wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner odpowiada na krytykę: Myślimy, że reszta świata to ogórki

Wzruszające sceny. Tak piłkarze FC Barcelony przywitali Gaviego

Reprezentacja Hiszpanii pokonała w ostatnim spotkaniu el. Euro 2024 Gruzję (3:1) i przypieczętowała awans na turniej. W 26. minucie doszło do dramatycznego incydentu, ponieważ Gavi, próbując przyjąć piłkę, zerwał więzadła krzyżowe przednie w prawym kolanie. FC Barcelona przekazała w poniedziałek konkretny komunikat w tej sprawie, natomiast prognozy nie są zbyt optymistyczne.

Błyskawicznie na dramat 19-latka zareagował choćby, będący obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Następnego dnia opublikowano materiał wideo, który przedstawił wizytę piłkarza w centrum treningowym hiszpańskiego klubu. Doszło do wzruszających scen, ponieważ większość zawodników przekazała wyrazy wsparcia dla chodzącego już o kulach Gaviego. Yamine Lamal czy Joao Felix nie dość, że przytulili kontuzjowanego, to również pocałowali go w głowę.

Kontuzja pomocnika jest fatalną wiadomością dla Xaviego, który przez najbliższe miesiące będzie musiał radzić sobie bez kluczowego gracza. Gavi zadebiutował w pierwszym zespole FC Barcelony w sierpniu 2021 roku, mając wtedy ledwo co skończone 17 lat. Od tamtej pory jego kariera nabrała rozpędu, a zawodnik błyskawicznie wywalczył miejsce nie tylko w podstawowym składzie hiszpańskiej drużyny, ale również seniorskiej kadry narodowej. Urósł nawet tak bardzo, że nie tak dawno brutalnie zrugał na boisku... Roberta Lewandowskiego.

Łącznie rozegrał dla mistrza Hiszpanii już 111 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował 14 asyst. Po 13 starciach obecnego sezonu jego zespół zajmuje trzecie miejsce w tabeli LaLiga, tracąc cztery punkty do liderującej Girony.