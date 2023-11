Mecz el. Euro zobaczy tylko 680 osób. "Nikt w nich nie wierzy". Smutny koniec

Została już tylko jedna niewiadoma w grupach eliminacyjnych do Euro 2024. W trakcie wtorkowych spotkań bezpośredni awans wywalczy sobie Chorwacja lub Walia, które zagrają odpowiednio z Armenią i Turcją. Brakującą trójkę do turnieju wyłonią trzy ścieżki barażowe, które będą rozegrane w drugiej połowie marca przyszłego roku. W ścieżce A znajduje się reprezentacja Polski. Jeśli to Chorwacja wywalczy awans, to Walia spadnie do baraży. Wtedy biało-czerwoni zagrają w półfinale z Estonią, a rywala w finale wyłoni starcie między Walią a jedną z drużyn Finlandia - Islandia - Ukraina.

"Reprezentacja, w którą nikt nie wierzy". Niewielka frekwencja na meczu el. Euro

We wtorkowy wieczór ostatnie mecze w eliminacjach grają zespoły z grup B, D oraz I. W grupie I dojdzie do starcia między Andorą a Izraelem. W tym przypadku zespoły grają towarzysko, bo Andora zakończy eliminacje na ostatnim miejscu, a Izrael ma zapewniony udział w barażach w ścieżce B - warto uzupełnić, że z grupy I awans na Euro wywalczyła Rumunia oraz Szwajcaria. Estadi Nacional, na którym zostanie rozegrane to spotkanie, pomieści dokładnie 3306 widzów. Frekwencja na tym meczu będzie jednak dużo niższa.

Portal sport5.co.il podaje, że na trybunach przy okazji meczu Andora - Izrael pojawi się 680 osób. A przynajmniej tyle sprzedano biletów do tej pory. - Pracujemy do 21:00, a mecz zaczyna się kwadrans wcześniej. I tak przegramy, więc dlaczego mamy tracić dzień pracy, a potem iść do pracy zmęczeni? Gdyby mecz był w sobotę lub niedzielę, to przyszłoby więcej ludzi. Nawet gdy przyjechała do nas Francja, to nie było kompletu na stadionie - stwierdził Andreas Levkan, właściciel sklepu w jednym z lokalnych centrów handlowych w stolicy Andory.

Przy okazji tego meczu będą też niełatwe warunki atmosferyczne, bo we wtorkowy wieczór ma cały czas padać deszcz, a gdy temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza, to jest możliwy też śnieg. Warto dodać, że Andora zdobyła zaledwie dwa punkty w eliminacjach do Euro, notując remisy z Kosowem (1:1) i Białorusią (0:0). "Andora to reprezentacja, w którą nikt nie wierzy" - pisze bośniacki portal klix.ba.

Mecz Andora - Izrael odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Izrael zagra w półfinale baraży z jedną z drużyn z listy Ukraina - Islandia, a w finale może walczyć o awans na mistrzostwa Europy z Bośnią i Hercegowiną.