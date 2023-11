Ukraińcy "przekręceni" w meczu z Włochami. Zaskakujące słowa Donnarummy

Ukraina i Włochy skończyły eliminacje z identyczną liczbą punktów (14), ale miejsce dające bezpośredni awans na mistrzostwa Europy wywalczyli Włosi dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich. Italia wygrała pierwszy mecz z Ukrainą 2:1. Rywalizację w grupie C wygrali Anglicy.

Włoski bramkarz przyznaje rację Ukrainie

Bezbramkowy remis wystarczył Włochom do awansu na Euro, zajęli drugie miejsce w swojej grupie. Jednak istniało ryzyko gry w barażach z Polską. Mogło się tak stać, gdyby Ukraińcy najpierw dostali rzut karny po faulu Bryana Cristante na Mychajle Mudryku, a potem go wykorzystali. Ale zespół hiszpańskich sędziów, z Jesusem Gilem Manzano na czele, stwierdził, że nie należy wskazać na "wapno". VAR podtrzymał decyzję arbitra głównego.

Pojawiają się opinie o skandalicznej decyzji Hiszpana, o pokrzywdzeniu Ukraińców w tak ważnym meczu i kluczowym fragmencie tego spotkania. Nawet we Włoszech mówi się o dużym szczęściu i błędzie sędziowskim.

Zdaniem Gianluigiego Donnarummy, bramkarza mistrzów Europy, który był dość blisko zdarzenia, rzut karny należał się w poniedziałek Ukrainie. Ale był tego pewny dopiero po obejrzeniu powtórek.

- Nie rozumiałem do końca, co się dzieje. Takie sytuacje na boisku się zdarzają. Ale po obejrzeniu powtórek moim zdaniem to mógł być podyktowany rzut karny - powiedział po meczu, cytowany przez "Tutto Mercato Web".

Włoski golkiper nie ukrywał, że kadra zdawała sobie sprawę z tego, że to mogło być trudne spotkane, ale jest zadowolony z końcowego wyniku.

- Ten mecz miał fundamentalne znaczenie i jesteśmy bardzo szczęśliwi. To był trudny i skomplikowany mecz. Ukraina to świetny zespół. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, aby zapewnić sobie awans. Zrobiliśmy to w najlepszy możliwy sposób. Cały zespół był zjednoczony, tak jak prosił trener. Jestem pewien, że zajdziemy bardzo daleko - mówił Donnarumma.

Na przyszłorocznym Euro Włosi będą bronili tytułu mistrzowskiego. Losowanie grup turnieju odbędzie się 2 grudnia.