Zaskakująca decyzja w sztabie PZPN. "Mecz z Łotwą będzie ostatnim"

Ostatnie miesiące były trudne dla PZPN pod względem wizerunkowym. Wszystko zaczęło się od mistrzostw świata w Katarze i tzw. afery premiowej. Reputację związku pogorszyła jeszcze obecność na pokładzie samolotu reprezentacji Mirosława Stasiaka, a więc osoby skazanej za korupcję. Dodatkowo w trakcie lotu z Kiszyniowa goście zaproszeni przez sponsorów wypili za dużo alkoholu i zaczepiali piłkarzy.

Od tego czasu w federacji doszło do kilku zmian. Wskazywano, że dużym problemem związku jest komunikacja, dlatego też już w sierpniu wybrano nowego dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN. Aleksandrę Kostrzewską zastąpił Tomasz Kozłowski. We wtorek 21 listopada, tuż przed sparingiem z Łotwą, pojawiła się informacja o kolejnym odejściu z PZPN.

Problemy PZPN. Odchodzi kluczowa postać dla social mediów federacji. "To był dla mnie wyjątkowy czas"

Po południu o rozstaniu z polskim związkiem poinformował Michał Bartnicki, a więc osoba odpowiedzialna za social media federacji. To on był jedną z osób odpowiadających za sukces portalu "Łączy nas piłka", który przedstawia kulisy z życia kadry. Tym samym pomaga kibicom lepiej poznać Biało-Czerwonych i przyjrzeć się ich rutynie w trakcie zgrupowań.

Po sześciu latach Bartnicki podjął jednak decyzję o zakończeniu współpracy, o czym poinformował za pośrednictwem X (dawniej Twitter). "Czas na zmiany! Mecz Polska vs Łotwa będzie moim ostatnim meczem jako pracownika Polskiego Związku Piłki Nożnej - po ponad sześciu latach opuszczam federację i zarządzenie jej social mediami" - napisał na wstępie.

"To był dla mnie wyjątkowy czas - nauczyłem się bardzo dużo i rozwinąłem się w temacie social mediów. I w tym miejscu chciałem bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim, których spotkałem i poznałem przez te lata - wiem, że zbudowałem znajomości, które zostaną na długo i przede wszystkim z powodu ludzi tak trudno było mi podjąć tę decyzję" - czytamy. "To była duma móc się tytułować: 'adminem ŁNP'!" - dodał.

Polska przygotowuje się do baraży. Kluczowe spotkanie

Oprócz licznych podziękowań i żartów Bartnicki poinformował również, że pozostanie na stanowisku do końca listopada. "W styczniu czas na nowe obowiązki" - podkreślił. Nie ujawnił jednak, czym będzie zajmował się od 2024 roku. "Do zobaczenia na piłkarskim szlaku, łączy nas piłka!" - zakończył. Nie wyznał też, co było powodem rezygnacji z dotychczasowego stanowiska.

Teraz przed nim ostatni mecz na stanowisku w PZPN. Już we wtorek o 20:45 Polska zmierzy się z Łotwą w ramach przygotowań do marcowych baraży. To właśnie w ich trakcie piłkarze Michała Probierza powalczą o awans na Euro 2024, ponieważ nie udało im się zagwarantować miejsca poprzez eliminacje.

Biało-Czerwoni zajęli dopiero trzecie miejsce z dorobkiem zaledwie 11 punktów. Z "polskiej grupy" na imprezę w Niemczech pojadą za to Albania i Czechy. Jak na razie nie wiadomo, z kim nasza kadra zmierzy się w barażach. Rywali poznamy już we wtorek, kiedy to zostaną rozegrane ostatnie mecze eliminacji.