Papszun zaskoczył ws. przyszłości. Sensacyjny kierunek

W ostatnich miesiącach dziennikarze informowali o dużym zainteresowaniu osobą Marka Papszuna ze strony polskich i zagranicznych klubów. Ostatecznie 49-latek nie przyjął żadnej oferty, choć już wkrótce ta sytuacja może się zmienić, co zasugerował sam trener. - Szykuję się do nowego wyzwania - wyjawił w podcaście "Jak uczyć futbolu". Co więcej, media wskazały potencjalny kierunek. Pojawił się jednak poważny problem.

