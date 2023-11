Oficjalnie. Maciej Skorża podjął ostateczną decyzję. "Nadszedł czas"

Dokładnie 10 listopada 2022 roku Maciej Skorża został ogłoszony jako nowy trener japońskiego Urawa Red Diamonds. W maju bieżącego roku osiągnął największy sukces w karierze, wygrywając z nowym zespołem Azjatycką Ligę Mistrzów, pokonując w dwumeczu saudyjskie Al-Hilal 2:1. W tym sezonie Urawa Red Diamonds przegrała w finale krajowego pucharu 1:2 z Avispą Fukuoka, a w lidze walczy o trzecie miejsce na koniec sezonu. I właśnie z końcem roku 2023 Maciej Skorża odejdzie ze stanowiska trenera japońskiego zespołu.

Maciej Skorża odchodzi z Urawy Red Diamonds. "Wrócę"

Na oficjalnej stronie klubu pojawił się oficjalny komunikat nt. odejścia Macieja Skorży z klubu po zakończeniu bieżącego roku. A jaki jest powód tej decyzji? To wyjaśnił sam szkoleniowiec zacytowany w oświadczeniu.

- Zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska trenera Urawy Red Diamonds. To dla mnie bardzo trudna decyzja, żeby opuszczać tak wspaniały zespół. Podjąłem tę decyzję, ponieważ poczułem, że nadszedł czas, żeby nadać priorytet mojej rodzinie - wyjaśnił polski szkoleniowiec.

- Spędziłem wiele czasu, rozmawiając z klubem o tej decyzji. Byli przy mnie przez cały ten czas. Wyrażam wdzięczność dla wszystkich działaczy i ludzi, którzy tworzą ten wspaniały klub. Moim przyszłym celem jest powrót do tego klubu. Wrócę do "The Reds" - zapowiedział Skorża. Dodał, że sezon jeszcze się nie skończył i Urawa będzie walczyła o wygraną w każdym z kolejnych spotkań do końca roku.

- W imieniu klubu chciałbym podziękować panu trenerowi. To świetny trener, ale też człowiek. Podchodził do swojej pracy w szczery i poważny sposób. W klubie panowała zgoda co do tego, żeby tak wspaniały szkoleniowiec dalej prowadził nasz zespół, ale okazało się, że nie będzie to możliwe - mówił z kolei dyrektor sportowy klubu Naofumi Tsuchida.

Do zakończenia roku Urawa Red Diamonds jeszcze pod wodzą Macieja Skorży rozegra dwa ostatnie mecze w lidze, które mogą zapewnić trzecie miejsce w tabeli, dwa ostatnie mecze w fazie pucharowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a na koniec spotkania w Klubowych Mistrzostwach Świata. W ćwierćfinale tych rozgrywek Urawa zmierzy się z meksykańskim Club Leon.

Maciej Skorża poprowadził Urawę Red Diamonds dotychczas w 54 meczach - wygrał 23 z nich, 20 zremisował, a 11 przegrał. Bilans bramek to 68:43.