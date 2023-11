Oto przyszła piłkarska potęga? "Kopalnia złota, czekająca na odkrycie"

Arsene Wenger przez ponad trzydzieści lat był trenerem piłkarskim. Od 1996 do 2018 roku prowadził londyński Arsenal, gdzie trwała jego najdłuższa kadencja i odniósł największe sukcesy w historii klubu. Następnie udał się na zawodową emeryturę. 13 listopada minęły cztery lata, odkąd został dyrektorem rozwoju sportowego FIFA. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie wzrostu i rozwoju futbolu na świecie.

Wenger: Ten kraj to kopalnia złota, czekająca na odkrycie

W ramach swoich obowiązków 74-latek odwiedził Indie, gdzie przebywał trzy dni, odbywając rozmowy z władzami tamtejszej federacji piłkarskiej na temat rozwoju piłki nożnej w ich kraju. Arsene Wenger dyskutował z prezesem AIFF, Kalyanem Chaubeyem i pełniącym obowiązki sekretarza generalnego Satyanarayanem M. na temat utworzenia Akademii AIFF-FIFA w Bhubaneswar i rozwoju młodzieży w Indiach.

- Jesteśmy zaszczyceni i uprzywilejowani, że możemy powitać i gościć Arsene'a Wengera. Jego doświadczenia piłkarskiego nie trzeba przedstawiać ani wyjaśniać. Mogę mieć tylko nadzieję i modlić się, aby nadal był zaangażowany w projekt indyjskiego programu rozwoju talentów. Rozmawialiśmy o tym projekcie już od prawie trzech miesięcy. Jestem pewien, że wizyta pana Wengera w Indiach oraz jego doświadczenie i wsparcie ze strony FIFA sprawią, że ten projekt odniesie ogromny sukces - powiedział prezes AIFF.

- Powiedziałbym, że zawsze fascynowały mnie Indie. Moim celem jest ulepszanie futbolu na świecie. I niemożliwe jest, aby na piłkarskiej mapie świata nie było takiego kraju jak Indie, liczącego 1,4 miliarda mieszkańców - wygłosił w swoim przemówieniu Arsene Wenger. - Wierzę, że macie ogromne atuty i fantastyczne cechy, które napawają mnie optymizmem w kontekście tego, co można tutaj zrobić. To absolutnie fantastyczne mieć taką możliwość. Wraz z moim zespołem jesteśmy bardzo zmotywowani, aby pomóc temu krajowi rozwijać się w grze. Jestem przekonany, że jest to możliwe w bardzo krótkim okresie - kontynuował były francuski trener, który podkreślił, że głównym zadaniem na początku rozwoju jest wyszkolenie techniczne.

74-latek ma doświadczenie wszczepiania rozwoju cywilizacji piłkarskiej jeszcze z czasów kariery szkoleniowej, co również podkreślił. - Byłem w Japonii na początku ich rozwoju piłki nożnej w 1995 roku. Trzy lata później byli już na mistrzostwach świata - podsumował Arsene Wenger, który w latach 1994-1998 pracował w tamtejszym klubie Nagoya Grampus.

- Wyobraźcie sobie zatem potencjał, jaki się tutaj kryje, jeśli będziemy dobrze pracować. Moim głównym celem jest przekonanie ludzi, że istnieje tu kopalnia złota, ale w tej chwili nie jest ona w pełni zbadana i eksploatowana - zakończył.