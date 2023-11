San Marino napisało historię! Coś takiego nigdy im się nie zdarzyło [WIDEO]

Statystycy odnotowują nie tylko każdy nieprzegrany mecz San Marino - do tej pory było ich zaledwie dziesięć, w tym jedyne zwycięstwo z Liechtensteinem w 2004 roku, ale również nieliczne zdobyte przez tę reprezentację bramki. Łącznie San Marino strzeliło 31 goli, w tym dwa w meczach z reprezentacją Polski.

Historyczny czas reprezentacji San Marino. Zapisali się w historii

W ostatnich dniach kibice "La Serenissimy" mają liczne powody do zadowolenia. Najpierw reprezentacja Francji wygrała 14:0 z Gibraltarem - tym samym wykreślając z listy rekordów porażkę San Marino z Niemcami 0:13, która od 2006 roku była najwyższą przegraną w eliminacjach do mistrzostw Europy. Radość fanom dali też piłkarze z mikroskopijnego państwa.

W meczu z Kazachstanem doszło do rzadko spotykanego wydarzenia - San Marino zdobyło gola. Trafieniem na 1:2 popisał się Simone Franciosi, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i zdobył bramkę głową z najbliższej odległości.

Trzy dni później, w domowym spotkaniu z Finlandią historia się powtórzyła. San Marino najpierw bardzo długo utrzymywało bezbramkowy remis, a gdy w końcu straciło dwie bramki, to się nie poddało, co poskutkowało rzutem karnym w końcówce spotkania. Jedenastkę wykorzystał Filippo Berardi.

Tym samym San Marino zdobyło bramkę w trzech spotkaniach z rzędu - poza dwoma meczami rozegranymi w ostatnich dniach, ta sztuka udała im się też w październikowym starciu z Danią (1:2). To najlepszy rezultat w historii tego państwa. Wcześniej reprezentanci tego kraju zdobywali gola w dwóch meczach z rzędu w 2005 roku w spotkaniach z Belgią (1:2) i Bośnią i Hercegowiną (1:3).

To drugie eliminacje w historii, w których San Marino zdobywa aż trzy bramki - wcześniej zdarzyło się to w kwalifikacjach do mistrzostw świata w 2002 roku, gdy strzelało przeciwko Belgii (1:10, 1:4) i Łotwie (1:1).

W historii reprezentacji zapisał się strzelec gola z Finlandią. Filippo Berardi zdobył swoją drugą bramkę w kadrze, dzięki czemu stał się jednym z trzech piłkarzy, którzy w barwach San Marino uzbierali więcej niż jedno trafienie. Do tego grona należą jeszcze Manuel Marani (2 gole) i Andy Selva (8 goli).