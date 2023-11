Poznaliśmy kolejnych uczestników Euro 2024. Polska też ma się z czego cieszyć

20 drużyn jest już pewnych awansu do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Niestety w tym gronie nie ma reprezentacji Polski. Po zakończeniu bardzo smutnych eliminacji do Euro, Biało-Czerwoni dostają wiadomości tzw. pocieszenia. Coraz bliżej jest scenariusza, by Polacy w półfinale przyszłorocznych baraży mieli łatwiejszą ścieżkę i w półfinale zagrali u siebie z Estonią.

